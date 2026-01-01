The Fullerton Bay
Singapur
Beschreibung
Einleitung
Auf der Dachterrasse befindet sich der herrliche Swimmingpool mit Whirlpool. Geniessen Sie die spektakuläre Sicht auf die Skyline Singapurs und die Marina Bay. Modern ausgestattetes Fitnesscenter (24 h offen). Nur einen kurzen Spaziergang entfernt im Hotel «The Fullerton» befindet sich das preisgekrönte «Fullerton Spa» (die Hotels sind unterirdisch miteinander verbunden).
Lage
Im Herzen von Singapurs Geschäftsviertel und auf dem Wasser erbaut, direkt an der Marina Bay gelegen. Das Wahrzeichen Singapurs, der «Merlion», befindet sich nur ca. 100 Meter entfernt und zahlreiche Shoppingmöglichkeiten sowie das Ausgehviertel «Clark Quay» und eine U-Bahn Station sind in nur wenigen Gehminuten erreichbar. Fahrzeit zum Flughafen ca. 30 Minuten.
Angebot
Im «The Lantern»- Restaurant mit Bar auf dem Dach werden Sie in trendiger Atmosphäre und herrlicher Sicht mit internationalen Köstlichkeiten verwöhnt. In der «La Brasserie» stehen vor allem französische und asiatische Speisen auf der Menukarte. Die «The Landing Point» Lounge befindet sich am Wasser und beeindruckt mit einer 13 m langen Bar und einer gemütlichen Terrasse, wo leichte Mahlzeiten angeboten werden.
Zimmer
Die 100 stilvoll eingerichteten Zimmer bieten höchsten Komfort. Zur Einrichtung gehören Balkon, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, iPod Dockingstation, Minibar, Nespresso Kaffeemaschine und Safe. Badezimmer mit Badewanne, separate Dusche, Fernseher und Föhn.
Deluxe (30): 45 - 50 m² gross, nach hinten ausgerichtet mit Sicht auf das Customs House.
Premier (23): 45 - 48 m² gross und mit Sicht auf das Fullerton Hotel, den Merlion Park und das Clifford Pier.
Bayview (33): 46 - 58 m² gross mit herrlicher Sicht auf die Marina Bay.
Deluxe (30): 45 - 50 m² gross, nach hinten ausgerichtet mit Sicht auf das Customs House.
Premier (23): 45 - 48 m² gross und mit Sicht auf das Fullerton Hotel, den Merlion Park und das Clifford Pier.
Bayview (33): 46 - 58 m² gross mit herrlicher Sicht auf die Marina Bay.
ab CHF 323.– / pro Person
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