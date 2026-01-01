Beschreibung

Einleitung Auf der Dach­te­r­rasse befindet sich der herrliche Swim­ming­pool mit Whirlpool. Geniessen Sie die spektakuläre Sicht auf die Skyline Singapurs und die Marina Bay. Modern ausgestattetes Fit­ness­­center (24 h offen). Nur einen kurzen Spaziergang entfernt im Hotel «The Fullerton» befindet sich das preisgekrönte «Fullerton Spa» (die Hotels sind unterirdisch miteinander verbunden).

Lage Im Herzen von Singapurs Geschäfts­vier­tel und auf dem Wasser erbaut, direkt an der Marina Bay gelegen. Das Wahr­zeichen Singapurs, der «Merlion», befindet sich nur ca. 100 Meter entfernt und zahlreiche Shop­ping­mög­lich­keiten sowie das Ausgeh­viertel «Clark Quay» und eine U-Bahn Station sind in nur wenigen Geh­minuten er­reich­bar. Fahr­­zeit zum Flughafen ca. 30 Minuten.

Angebot Im «The Lantern»- Restau­rant mit Bar auf dem Dach werden Sie in tren­diger Atmosphäre und herrlicher Sicht mit internationalen Köstlichkeiten verwöhnt. In der «La Brasserie» stehen vor allem französische und asiatische Speisen auf der Menukarte. Die «The Landing Point» Lounge befindet sich am Wasser und beeindruckt mit einer 13 m langen Bar und einer gemütlichen Terrasse, wo leichte Mahlzeiten an­­ge­­boten werden.