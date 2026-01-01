Amanjiwo
Yogyakarta
Beschreibung
Einleitung
40 Meter langer Swimmingpool, Tennis, Fitnesscenter, Yoga, Bibliothek, Massagen und Schönheitsangebote, Angebot an Trekkingtouren in der Umgebung.
Lage
In den Reisfeldern am Fusse der Menoreh Hügel mit Sicht auf den Borobudur Tempel und die Vulkane am fernen Horizont. Fahrzeit zum Flughafen Yogyakarta ca. 1½ Stunden.
Angebot
Indonesische und westliche Köstlichkeiten werden im von Steinsäulen umrahmten Restaurant serviert.
Zimmer
Die 32 freistehenden Pavilion und Villen sind halbkreisförmig um das Hauptgebäude angelegt. Sandsteinmauern um jede Einheit sorgen für Privatsphäre, alle haben einen sehr grossen Badezimmerbereich mit eingelassener Badewanne im Freien. Die Einrichtungen sind von hochstehender Qualität und aus edlen Materialien. 15 Pavilion verfügen über einen Privatpool. Die Borobudur Pavilion und Borobudur Pool Pavilion bieten Blick auf das buddhistische Meisterbauwerk. In den Zimmern gibt es keinen Fernseher.
Preis auf Anfrage
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