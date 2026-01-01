In den Reisfeldern am Fusse der Menoreh Hügel mit Sicht auf den Borobudur Tempel und die Vulkane am fernen Ho­ri­zont. Fahrzeit zum Flughafen Yogyakarta ca. 1½ Stunden.

Die 32 freistehenden Pavilion und Villen sind halbkreisförmig um das Hauptgebäude angelegt. Sand­stein­mauern um jede Einheit sorgen für Privatsphäre, alle haben einen sehr grossen Badezimmerbereich mit eingelassener Bade­wanne im Freien. Die Einrichtungen sind von hochstehender Qualität und aus edlen Materialien. 15 Pavilion verfügen über einen Privatpool. Die Borobudur Pavilion und Borobudur Pool Pavilion bieten Blick auf das buddhistische ­Meis­ter­bauwerk. In den Zimmern gibt es keinen Fernseher.