22 Bungalows mit Meerblick reihen sich entlang des Strandes und des direkt dahinter verlaufenden natürlichen Kanals. Der Stil ist thailändisch, modern mit urbanem Touch. Ausgestattet sind sie mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn. Alle Zimmer haben eine Terrasse/Aussenbereich mit Liegen sowie eine Dusche und Regendusche.

Superior Seaview (4): Im Parterre von zweistöckigen Einheiten hinter dem Kanal liegen diese Zimmer mit insgesamt 70 m² Fläche.

Seavana Deluxe Beachfront (8): 80 m² grosse Doppelbungalows näher zum Strand.

Zwei grosse Betten und zusätzliche Regendusche aussen.

Jacuzzi Balcony Seaview (4): Im oberen Stock der Superior Seaview Zimmer, mit total 85 m² Fläche und mit Jacuzzi auf der Terrasse.

Seavana Suite Beachfront (6): Zweistöckige Bungalows (115 m²) direkt am Strand mit Dach­terrasse sowie Aussenbadewanne.