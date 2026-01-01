Seavana Beach Resort
Ko Mak
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool am Strand, Kajak und Stand-up Paddles (gratis), Bibliothek, Tischfussball, kleines Spa. Die Insel eignet sich auch zum Joggen, Surfen, Nachtfischen, Schnorcheln oder Tauchen, das Hotel hilft gerne bei der Organisation.
Lage
Im Nordwesten der Insel Ko Mak direkt am kilometerlangen Sandstrand der Suan Yai Bucht. Einige lokale Restaurants befinden sich in Gehdistanz. Vom Festland und von Ko Chang erreichen Sie die Insel in ca. 45 Minuten mit dem Speedboat. Es gibt auch eine Verbindung nach Ko Kood, ideal für Inselkombinationen. Die Transferzeit zum Flughafen Trat dauert ca. 2 Stunden.
Angebot
Gemütliches Strandrestaurant sowie Bar mit Smoothies, Kaffee, Gebäck und Cocktails.
Zimmer
22 Bungalows mit Meerblick reihen sich entlang des Strandes und des direkt dahinter verlaufenden natürlichen Kanals. Der Stil ist thailändisch, modern mit urbanem Touch. Ausgestattet sind sie mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Alle Zimmer haben eine Terrasse/Aussenbereich mit Liegen sowie eine Dusche und Regendusche.
Zwei grosse Betten und zusätzliche Regendusche aussen.
22 Bungalows mit Meerblick reihen sich entlang des Strandes und des direkt dahinter verlaufenden natürlichen Kanals. Der Stil ist thailändisch, modern mit urbanem Touch. Ausgestattet sind sie mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Alle Zimmer haben eine Terrasse/Aussenbereich mit Liegen sowie eine Dusche und Regendusche.
Superior Seaview (4): Im Parterre von zweistöckigen Einheiten hinter dem Kanal liegen diese Zimmer mit insgesamt 70 m² Fläche.
Seavana Deluxe Beachfront (8): 80 m² grosse Doppelbungalows näher zum Strand.
Zwei grosse Betten und zusätzliche Regendusche aussen.
Jacuzzi Balcony Seaview (4): Im oberen Stock der Superior Seaview Zimmer, mit total 85 m² Fläche und mit Jacuzzi auf der Terrasse.
Seavana Suite Beachfront (6): Zweistöckige Bungalows (115 m²) direkt am Strand mit Dachterrasse sowie Aussenbadewanne.
ab CHF 43.– / pro Person
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