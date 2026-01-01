Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Atmosphere Resort

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Negros

Ein unvergesslicher Aufenthalt ist Ihnen hier gewiss; dafür sorgen das nette Personal, die ausgezeichnete Küche und die lockere Resortatmosphäre. Der Strand ist nicht geeignet, um hier reine Badeferien zu verbringen. Vielmehr geniessen Sie dank der abgelegenen Lage des Resorts die Ruhe und erleben eine ursprüngliche und wenig bereiste Region.

Beschreibung

Einleitung
Das PADI Tauchcenter steht so­­wohl Erfahrenen als auch Anfängern offen. Im September 2024 wurde zudem ein grosses und speziell eingerichtetes Tech Dive Centre eröffnet. Die Tauch­gebiete dieser Region, insbesondere die Insel Apo, sind erstklassig und werden auf Tagestouren mit dem Tauch­schiff «Victoria» besucht. Die Insel Apo eignet sich auch hervorragend zum Schnor­cheln, ebenso das geschützte Haus­riff. Drei Swim­mingpools, Kin­der­pool, Kinderclub, «Sanctuary Spa», «The Warrior Gym», Moun­tain­bike-Verleih, Yoga, Boutique. Zudem werden verschiedene Aus­flugs­­möglichkeiten wie Wan­dern, Besuch eines lokalen Ma­rk­­­­­tes, Exkursionen zu Was­ser­­fällen, Delfin- und Wal­­­beobachtungen an­geboten.
Lage
Abgelegen im Südosten von Negros Oriental, am weitläufigen Sandstrand mit Bäumen, Liegen und Hän­ge­mat­ten. In direkter Umgebung befinden sich keine Dörfer, Res­tau­­rants und Unterhaltungs­möglich­keiten. Rund 30 Minuten Fahrzeit in die Stadt Dumaguete und zum Flughafen. Der Flughafen Cebu-Mactan ist mit Auto und Fähre in ca. 7 Stunden erreichbar.
Hinweis: Am Strand gibt es saisonal grössere Steine. Bade­schuhe sind deshalb empfohlen.
Angebot
Das Restaurant «Breeze» mit seiner offenen Küche verwöhnt mit asiatischen, westlichen und Seafood-Spezialitäten sowie mit ausgeklügelten Bar­be­cu­es. Lokales Fine Dining erwartet Sie im «Ocean» Restaurant. Weinkeller mit über 80 erlesenen Weinen aus aller Welt. Pool Bar und Beach Bar mit feinen Cocktails.
Zimmer
Einheimische Materialien und traditionelles Design wurden beim Bau der grossen Zimmer mit minimalistischer, moderner Architektur vereint. Die Zimmer sind mit Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetanschluss, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe sowie grossem Balkon/Veranda ausgestattet.
Deluxe Suite (8): 65 m² gross, Innenbereich mit Lounge. Gemütliche Terrasse mit Tagesbett, eine Regendusche im Freien, zwei Suiten pro Gebäude.
Deluxe Superior Suite (6): gleich wie Deluxe Suite, jedoch 2025 komplett renoviert und neu gestaltet.
Premium Suite (6): 90 m² gross mit einem gemütlichen Wohn­­bereich, offenem Badezimmer und schöner Terrasse.
Garden Studio (8): Grosszügige 110 m² Wohnfläche mit Küche, Wohn- und Esszimmer sowie Schlafzimmer und grosser Veranda mit Hängematte.
Family Suite (4): Die 90 m² grossen Zimmer sind mit einem grossen Doppelbett und zwei Einzelbetten besonders familienfreundlich.
Pool Suite (8): 95 m² Wohnfläche mit Wohnzimmer, offenem Bade­zimmer, Terrasse und privatem Infinity Pool.
ab CHF 151.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen