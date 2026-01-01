Atmosphere Resort
Negros
Beschreibung
Einleitung
Das PADI Tauchcenter steht sowohl Erfahrenen als auch Anfängern offen. Im September 2024 wurde zudem ein grosses und speziell eingerichtetes Tech Dive Centre eröffnet. Die Tauchgebiete dieser Region, insbesondere die Insel Apo, sind erstklassig und werden auf Tagestouren mit dem Tauchschiff «Victoria» besucht. Die Insel Apo eignet sich auch hervorragend zum Schnorcheln, ebenso das geschützte Hausriff. Drei Swimmingpools, Kinderpool, Kinderclub, «Sanctuary Spa», «The Warrior Gym», Mountainbike-Verleih, Yoga, Boutique. Zudem werden verschiedene Ausflugsmöglichkeiten wie Wandern, Besuch eines lokalen Marktes, Exkursionen zu Wasserfällen, Delfin- und Walbeobachtungen angeboten.
Lage
Abgelegen im Südosten von Negros Oriental, am weitläufigen Sandstrand mit Bäumen, Liegen und Hängematten. In direkter Umgebung befinden sich keine Dörfer, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten. Rund 30 Minuten Fahrzeit in die Stadt Dumaguete und zum Flughafen. Der Flughafen Cebu-Mactan ist mit Auto und Fähre in ca. 7 Stunden erreichbar.
Hinweis: Am Strand gibt es saisonal grössere Steine. Badeschuhe sind deshalb empfohlen.
Hinweis: Am Strand gibt es saisonal grössere Steine. Badeschuhe sind deshalb empfohlen.
Angebot
Das Restaurant «Breeze» mit seiner offenen Küche verwöhnt mit asiatischen, westlichen und Seafood-Spezialitäten sowie mit ausgeklügelten Barbecues. Lokales Fine Dining erwartet Sie im «Ocean» Restaurant. Weinkeller mit über 80 erlesenen Weinen aus aller Welt. Pool Bar und Beach Bar mit feinen Cocktails.
Zimmer
Einheimische Materialien und traditionelles Design wurden beim Bau der grossen Zimmer mit minimalistischer, moderner Architektur vereint. Die Zimmer sind mit Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetanschluss, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe sowie grossem Balkon/Veranda ausgestattet.
Deluxe Suite (8): 65 m² gross, Innenbereich mit Lounge. Gemütliche Terrasse mit Tagesbett, eine Regendusche im Freien, zwei Suiten pro Gebäude.
Deluxe Superior Suite (6): gleich wie Deluxe Suite, jedoch 2025 komplett renoviert und neu gestaltet.
Premium Suite (6): 90 m² gross mit einem gemütlichen Wohnbereich, offenem Badezimmer und schöner Terrasse.
Garden Studio (8): Grosszügige 110 m² Wohnfläche mit Küche, Wohn- und Esszimmer sowie Schlafzimmer und grosser Veranda mit Hängematte.
Family Suite (4): Die 90 m² grossen Zimmer sind mit einem grossen Doppelbett und zwei Einzelbetten besonders familienfreundlich.
Pool Suite (8): 95 m² Wohnfläche mit Wohnzimmer, offenem Badezimmer, Terrasse und privatem Infinity Pool.
Deluxe Suite (8): 65 m² gross, Innenbereich mit Lounge. Gemütliche Terrasse mit Tagesbett, eine Regendusche im Freien, zwei Suiten pro Gebäude.
Deluxe Superior Suite (6): gleich wie Deluxe Suite, jedoch 2025 komplett renoviert und neu gestaltet.
Premium Suite (6): 90 m² gross mit einem gemütlichen Wohnbereich, offenem Badezimmer und schöner Terrasse.
Garden Studio (8): Grosszügige 110 m² Wohnfläche mit Küche, Wohn- und Esszimmer sowie Schlafzimmer und grosser Veranda mit Hängematte.
Family Suite (4): Die 90 m² grossen Zimmer sind mit einem grossen Doppelbett und zwei Einzelbetten besonders familienfreundlich.
Pool Suite (8): 95 m² Wohnfläche mit Wohnzimmer, offenem Badezimmer, Terrasse und privatem Infinity Pool.
ab CHF 151.– / pro Person
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