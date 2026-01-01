Naturwunder Bohol ab Panglao (Bohol)

Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Bohol-Panglao bringt Sie Ihr Fahrer nach Anda zu Ihrem Hotel. Nach dem Mittagessen im Resort haben Sie Zeit die Schnorchelplätze rund um das Resort mit einem privaten Guide zu erkunden. Diese sind mit einem Boot in 3-5 Minuten zu erreichen und bekannt für die enorme Vielfalt an Weichkorallen.

Nach dem Frühstück brechen Sie zu einem weiteren Schnorchelausflug auf und erleben die wunderbare Unter­wasserwelt dieser Region mit ihren farbenfrohen Fischschwärmen. Abhängig von den vorherrschenden Bedingungen werden unterschiedliche Schnor­chel­­gebiete mit Hart- und Weich­koral­len angesteuert, sodass Sie in den Genuss eines möglichst abwechslungsreichen Schorchel­erlebnisses kommen. Am Nachmittag wartet ein weiteres Schnorchelabenteuer an einem der 15 nahegelegenen Plätze rund um das Resort auf Sie.

Sie dürfen nochmals die Schönheit des Meeres geniessen. Am Morgen besuchen Sie die wunderschönen und mystischen Inseln von Lamanok mit einem kleinen Boot. Am Nachmittag fahren Sie zum Lumayag-Riff, wo Sie die Gelegenheit haben, zwischen flachen Hart- und Weichkorallengärten zu schnorcheln. Das Programm wird wiederum den Meeres- und Wetterbedingungen angepasst.

Anda - Chocolate Hills - Panglao (F, M)

Nach dem Frühstück verabschieden Sie sich von Ihrem Resort und fahren ins Inselinnere von Bohol. In der «Philippine Tarsier Foun­dation» besuchen Sie die weltweit klein­ste Primaten­art. Die Koboldmakis versetzen die Besucher mit ihren un­schuldigen Augen in Begeiste­rung. Nach einem kurzen Halt an der historischen Stätte des Blutpakts, wo der Spanier Miguel Lopez de Legazpi und der einheimische Häuptling Datu Sikatuna ihre Freundschaft mit einem symbolischen Trank besiegelten, besuchen Sie das Museum der steinernen Baclayon Kirche und erfahren mehr über die Ge­schichte Bohols.

Durch den «Man-Made Forest» von Bilar mit seinen hohen Mahagonibäumen geht die Tour weiter zu den «Chocolate Hills», dem geologischen Wunder dieser Inselprovinz. In ihrer ungewöhn­lichen, kegelartigen Formierung sehen die rund 1'268 Natur­erscheinungen wie Scho­ko­­la­den­hügel aus. Die Kegel sind mit Gras, das sich in der Trocken­zeit (März bis Mai) braun verfärbt, bewachsen und geben dem Phä­nomen seinen Namen. Steigen Sie die über 200 Stufen hinauf zum Aussichtspunkt und geniessen Sie die herrliche Rundumsicht.

Nach diesem Natur­spektakel reisen Sie weiter zum Loboc Fluss, wo Ihnen während einer Flussfahrt das Mittagessen serviert wird. Die Reise endet mit dem Transfer in Ihr gebuchtes Strandresort oder zum Flughafen Bohol-Panglao.