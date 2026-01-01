Naturwunder Bohol ab Panglao (Bohol)
Naturwunder Bohol ab Panglao (Bohol)
ab CHF 1720.– / pro Person
ab/bis Panglao (Bohol)
Highlights:
- Hart- und Weichkorallengebiete mit farbenfrohen Fischschwärmen
- Schnorchelausflug im Paddelboot
- Besuch bei den entzückenden Koboldmakis
- Museum der steinernen Baclayon Kirche
- Naturspektakel Chocolate Hills
- Gemütliche Schifffahrt auf dem Loboc Fluss
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Panglao - Anda (M)
Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Bohol-Panglao bringt Sie Ihr Fahrer nach Anda zu Ihrem Hotel. Nach dem Mittagessen im Resort haben Sie Zeit die Schnorchelplätze rund um das Resort mit einem privaten Guide zu erkunden. Diese sind mit einem Boot in 3-5 Minuten zu erreichen und bekannt für die enorme Vielfalt an Weichkorallen.
2. Tag Anda und Umgebung (F, M)
Nach dem Frühstück brechen Sie zu einem weiteren Schnorchelausflug auf und erleben die wunderbare Unterwasserwelt dieser Region mit ihren farbenfrohen Fischschwärmen. Abhängig von den vorherrschenden Bedingungen werden unterschiedliche Schnorchelgebiete mit Hart- und Weichkorallen angesteuert, sodass Sie in den Genuss eines möglichst abwechslungsreichen Schorchelerlebnisses kommen. Am Nachmittag wartet ein weiteres Schnorchelabenteuer an einem der 15 nahegelegenen Plätze rund um das Resort auf Sie.
3. Tag Anda und Umgebung (F, M)
Sie dürfen nochmals die Schönheit des Meeres geniessen. Am Morgen besuchen Sie die wunderschönen und mystischen Inseln von Lamanok mit einem kleinen Boot. Am Nachmittag fahren Sie zum Lumayag-Riff, wo Sie die Gelegenheit haben, zwischen flachen Hart- und Weichkorallengärten zu schnorcheln. Das Programm wird wiederum den Meeres- und Wetterbedingungen angepasst.
4. Tag Anda - Chocolate Hills - Panglao (F, M)
Nach dem Frühstück verabschieden Sie sich von Ihrem Resort und fahren ins Inselinnere von Bohol. In der «Philippine Tarsier Foundation» besuchen Sie die weltweit kleinste Primatenart. Die Koboldmakis versetzen die Besucher mit ihren unschuldigen Augen in Begeisterung. Nach einem kurzen Halt an der historischen Stätte des Blutpakts, wo der Spanier Miguel Lopez de Legazpi und der einheimische Häuptling Datu Sikatuna ihre Freundschaft mit einem symbolischen Trank besiegelten, besuchen Sie das Museum der steinernen Baclayon Kirche und erfahren mehr über die Geschichte Bohols.
Durch den «Man-Made Forest» von Bilar mit seinen hohen Mahagonibäumen geht die Tour weiter zu den «Chocolate Hills», dem geologischen Wunder dieser Inselprovinz. In ihrer ungewöhnlichen, kegelartigen Formierung sehen die rund 1'268 Naturerscheinungen wie Schokoladenhügel aus. Die Kegel sind mit Gras, das sich in der Trockenzeit (März bis Mai) braun verfärbt, bewachsen und geben dem Phänomen seinen Namen. Steigen Sie die über 200 Stufen hinauf zum Aussichtspunkt und geniessen Sie die herrliche Rundumsicht.
Nach diesem Naturspektakel reisen Sie weiter zum Loboc Fluss, wo Ihnen während einer Flussfahrt das Mittagessen serviert wird. Die Reise endet mit dem Transfer in Ihr gebuchtes Strandresort oder zum Flughafen Bohol-Panglao.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Erstklasshotels
- Privattour mit lokaler, Englisch sprechender Hotelreiseleitung für die Ausflüge zusammen mit anderen Teilnehmern am 2. & 3. Tag, lokale, Englisch sprechende Reiseleitung am 4. Tag
- Privater Transfer in komfortablen Fahrzeugen, ohne Reiseleitung, am 1. Tag vom Flughafen zum Hotel sowie am letzten Tag zurück zum Flughafen oder weiter ins Hotel auf Panglao
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen Bohol-Panglao bis Hotel Panglao oder Flughafen Bohol-Panglao
- Bootsfahrten und Schnorchelausrüstung auf Schnorcheltouren
- Mahlzeiten wie beschrieben
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1720.– / pro Person