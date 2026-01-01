Im «Saan» Restaurant werden burmesische und internationale Gerichte, im «Hai Tien Lo» kantonesische Küche serviert. Café mit Snacks und Gebäck, «The Teak Bar» mit schöner Aussicht auf die Stadt.

Die 336 luxuriös eingerichteten Zim­mer bieten schöne Ausblicke auf die Stadt. Sie verfügen über grosse Fenster, ein schönes Bad mit Badewanne und separater Dusche, einen Schreibtisch sowie eine moderne technische Aus­stattung, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.

Deluxe (229): Mind. 28 m² grosse Zimmer mit warmen Farben.

Premier Corner (16): 42 m² grosse, lichtdurchflutete Eck­zim­mer, Panoramafenster, Sicht auf die Stadt und Shwedagon Pagode.

Pacific Club Room (39): Mindestens 32 m² grosse, auf den Etagen 23 - 25 gelegene Zimmer. Zugang zur exklusiven Pacific Club Lounge mit separatem Check-in und Frühstück, «After­noon Tea» und late Check-out bis 16 Uhr.