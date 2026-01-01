Pan Pacific Yangon
Yangon
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Spa, Fitnesscenter.
Lage
Im Junction City Komplex im Stadtzentrum, wenige Schritte zum Bogyoke (Scott’s) Markt, ca. 10 Fahrminuten zur Shwedagon Pagode und ca. eine Stunde zum Flughafen.
Angebot
Im «Saan» Restaurant werden burmesische und internationale Gerichte, im «Hai Tien Lo» kantonesische Küche serviert. Café mit Snacks und Gebäck, «The Teak Bar» mit schöner Aussicht auf die Stadt.
Zimmer
Die 336 luxuriös eingerichteten Zimmer bieten schöne Ausblicke auf die Stadt. Sie verfügen über grosse Fenster, ein schönes Bad mit Badewanne und separater Dusche, einen Schreibtisch sowie eine moderne technische Ausstattung, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Deluxe (229): Mind. 28 m² grosse Zimmer mit warmen Farben.
Premier Corner (16): 42 m² grosse, lichtdurchflutete Eckzimmer, Panoramafenster, Sicht auf die Stadt und Shwedagon Pagode.
Pacific Club Room (39): Mindestens 32 m² grosse, auf den Etagen 23 - 25 gelegene Zimmer. Zugang zur exklusiven Pacific Club Lounge mit separatem Check-in und Frühstück, «Afternoon Tea» und late Check-out bis 16 Uhr.
Deluxe (229): Mind. 28 m² grosse Zimmer mit warmen Farben.
Premier Corner (16): 42 m² grosse, lichtdurchflutete Eckzimmer, Panoramafenster, Sicht auf die Stadt und Shwedagon Pagode.
Pacific Club Room (39): Mindestens 32 m² grosse, auf den Etagen 23 - 25 gelegene Zimmer. Zugang zur exklusiven Pacific Club Lounge mit separatem Check-in und Frühstück, «Afternoon Tea» und late Check-out bis 16 Uhr.
Preis auf Anfrage
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