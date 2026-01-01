Höhepunkte Laos' ab Luang Prabang

1 . Tag Luang Prabang Ankunft am Flughafen und Transfer zu Ihrem Hotel. Der Rest des Tages gehört ganz Ihnen.

2 . Tag Luang Prabang (F, M) Mit einem Tuk Tuk erkunden Sie das Herz von Luang Prabang: Der Morgenmarkt gibt einen lebhaften Einblick in den Alltag der Einheimischen, danach besuchen Sie das Nationalmuseum im ehemaligen Königspalast sowie die Tempel Wat Visoun und Wat Aham. Den Abschluss der Morgenrunde bildet Wat Xieng Thong, der älteste und wohl prächtigste Tempel der Stadt, direkt am Mekong gelegen. Das Mittagessen nehmen Sie in einem Kunsthandwerkszentrum am Flussufer ein, wo Sie zuvor den Handwerkern bei ihrer Arbeit zusehen können.



Am Nachmittag fahren Sie zu den Kuang Si Wasserfällen. Unterwegs halten Sie in Dörfern der Hmong, Laoloum und Khmu, bevor Sie die türkisblauen Kaskaden und kristallklaren Badebecken inmitten des Dschungels erwarten. Am späten Nachmittag kehren Sie nach Luang Prabang zurück.

3 . Tag Luang Prabang (F, M) Auf einer privaten Bootsfahrt gleichen Sie flussaufwärts an Uferdörfern und sanft geschwungenen Hügeln vorbei, bis Sie die geheimnisvollen Pak Ou Höhlen erreichen. In den Kalksteinfelsen hoch über dem Fluss, einer der bedeutendsten religiösen Orte Laos', sind Tausende von Buddha-Statuen in allen Formen und Grössen versammelt. Auf dem Rückweg legen Sie in einem Dorf an, wo die Einheimischen seit Generationen Whisky aus Klebreis brennen. Mit einem Drink und lokalen Häppchen an Bord lassen Sie die Flusslandschaft des Mekong beim Gleiten zurück nach Luang Prabang noch einmal in aller Ruhe auf sich wirken.

4 . Tag Luang Prabang - Vang Vieng - Vientiane (F, M) Transfer zum Bahnhof, von wo aus Sie mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Vang Vieng reisen. Die Strecke führt durch Tunnel und über Brücken mit Blicken auf die Karstlandschaft der Region. Das Mittagessen nehmen Sie als Picknick unterwegs ein. Vang Vieng, eine kleine Stadt am Ufer des Nam Song, ist bekannt für ihre spektakuläre Kulisse aus Kalksteinfelsen und das entspannte Flair, das Reisende seit Jahren in ihren Bann zieht. Hier unternehmen Sie eine Bootsfahrt durch die eindrucksvolle Karstlandschaft. Unterwegs besuchen Sie zwei Höhlen, eine mit grosszügigen Kammern und eindrucksvollen Felsformationen, die andere verborgen am Ufer mit mystischer Atmosphäre. Anschliessend setzen Sie die Fahrt flussabwärts fort und spazieren durch Reisfelder und entlang eines kleinen Kanals, ein Einblick ins ländliche Leben und ein Genuss für alle, die gern fotografieren. Am späten Nachmittag rund zweistündige Fahrt auf der neuen Autobahn nach Vientiane.

5 . Tag Vientiane (F, M) Per Tuk Tuk erkunden Sie heute die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Laos': Ein lokaler Markt gibt einen lebhaften Einblick in den Alltag der Bevölkerung, Wat Sisaket mit seinen Hunderten von Buddha-Nischen zählt zu den schönsten Tempeln des Landes, und in einer Textilwerkstatt erfahren Sie mehr über die reiche Webkunst Laos'. Den vielleicht nachdenklichsten Halt des Tages bildet das «COPE Visitor Centre», das die wenig bekannte Geschichte der amerikanischen Bombenangriffe auf Laos und deren Folgen bis heute eindrücklich dokumentiert. Nach dem Mittagessen steht Ihnen der Nachmittag zur freien Verfügung.

6 . Tag Vientiane - Pakse - Bolaven Plateau - Champasak (F, M) Frühmorgens Transfer zum Flughafen für den Flug nach Pakse im Süden des Landes. Von dort führt die Fahrt hinauf auf das Bolaven Plateau, eine fruchtbare Hochebene, die für ihren hervorragenden Kaffee bekannt ist. Das kühle, regenreiche Klima und die reiche Anbautradition seit der französischen Kolonialzeit machen die Region zu einer der besten Kaffeegegenden Südostasiens. Die Tad Fane Falls und die Tad Yeung Falls, zwei eindrucksvolle Wasserfälle mitten im unberührten Dschungel, sind weitere Höhepunkte Ihres Tages.



Am Nachmittag geht es weiter nach Champasak, einer kleinen Stadt am Mekong mit charmanter Kolonialarchitektur. Südlich davon erreichen Sie den Tempelkomplex Wat Phou, eine der bedeutendsten Khmer-Stätten ausserhalb Kambodschas. Die ersten Bauten entstanden bereits im 5. Jahrhundert, die heutigen Ruinen stammen aus dem 11. bis 13. Jahrhundert und gehören seit 2001 zum Unesco-Welterbe.

7 . Tag Champasak - 4'000 Inseln - Champasak (F, M) Per Boot setzen Sie über den Mekong und fahren weiter zur faszinierenden Inselwelt der «4'000 Inseln». An dieser Stelle erreicht der Mekong seine grösste Breite, zur Regenzeit bis zu zwölf Kilometer. In der Trockenzeit tauchen zahllose kleine Inseln aus dem Wasser auf und formen eine einzigartige Flusslandschaft. Eine alte Lokomotive aus den 1930er Jahren erinnert an die französische Kolonialzeit, als eine Schmalspurbahn die Stromschnellen des Mekong umfuhr. Vom verschlafenen Fischerdorf Ban Khone geht es weiter zu den Li Phi Wasserfällen, wo Sie über fünf Hängebrücken wandern und die tosenden Kaskaden aus nächster Nähe erleben. Am Nachmittag besuchen Sie die gewaltigen Khone Phapheng Wasserfälle, die wasserreichsten Wasserfälle Asiens und ein Naturspektakel von beeindruckender Kraft. Am späten Nachmittag kehren Sie zu Ihrem Hotel zurück.

8 . Tag Champasak - Pakse (F) Nach dem Frühstück Transfer nach Pakse, von wo aus Sie Ihre Rück- oder Weiterreise antreten. Alternativ bietet sich Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Reise überland nach Ubon Ratchathani (Thailand) oder Siem Reap (Kambodscha) weiterzuführen.