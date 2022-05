Borneo Rundreisen

Der Urwald erwartet Sie bereits

In Sepilok bekommen Sie im Orang-Utan-Rehabilitationszentrum einen Eindruck von den interessanten Tieren. Den lebendigen Regenwald spüren Sie hautnah in Danum Valley. Bei einer Malaysia Rundreise werden Sie zahlreichen wilden Tieren begegnen und diese Ferien garantiert lange in Erinnerung behalten. Überzeugen Sie sich von der Schönheit dieser Feriendestination selbst! Sehr gerne stehen Ihnen unsere Spezialisten für Malaysia für weitere Fragen zur Verfügung.