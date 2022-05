Orang Utans in Malaysia erleben

Sie sind uns so ähnlich, in ihren Gesten und sogar in ihrer Mimik. Deshalb fühlen wir uns diesen intelligenten Primaten so verbunden, deshalb werden sie in Malaysia auch als Waldmenschen bezeichnet. Das Verbreitungsgebiet der Orang Utans ist klein. Sie leben in den Tieflandregenwäldern der Inseln Borneo und Sumatra. Die Kronen der Urwaldriesen sind ihr Zuhause. Bei Malaysia Ferien kann man in den Waldgebieten von Sarawak und Sabah unseren tierischen Verwandten im Dschungel oder auf Orang Utan Stationen begegnen. Unsere Südostasien Spezialisten helfen Ihnen gern, Ihre Malaysia Reisen zu planen.