Langkawi Reisen

Feinsandige, palmenbestandene Strände, dichte Mangrovenwälder mit einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt, eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur und traumhafte Resorts – die bezaubernde Tropeninsel Langkawi ist der Stoff, aus dem Ferienträume gemacht sind! So ist Langkawi die ideale Destination für Reisende, die in exotischem Ambiente Abstand vom stressigen Alltag gewinnen und entspannte Badeferien geniessen möchten. Für Abwechslung vom Strandleben sorgen zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Nichts für Reisende mit Höhenangst ist die Langkawi Skybridge. Die über 120 Meter lange Hängeseilbrücke befindet sich in 700 Metern Höhe. Von hier aus haben Sie einen einzigartigen Panoramablick über die gesamte Insel. Der Seven Wells Waterfall ist nur einer von zahlreichen Wasserfällen auf Langkawi. Er bietet nicht nur einen besonders malerischen Anblick, sondern ist auch ideal, um hier ein erfrischendes Bad zu nehmen. Sind Sie neugierig geworden? Unsere Asien Spezialisten organisieren gerne für Sie Ihre Reise nach Langkawi mit dazugehörigem Hotelaufenthalt.