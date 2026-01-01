Luxuriöse Flusskreuzfahrt durch Laos ab Vientiane
Luxuriöse Flusskreuzfahrt durch Laos ab Vientiane
ab CHF 4720.– / pro Person
ab Vientiane bis Houay Xai
Highlights:
- Besuch traditioneller Dörfer am Fluss
- Yoga auf dem Deck bei Sonnenaufgang
- Schleusenfahrt am Xayaburi Staudamm
- Traumhafter Kuang Si Wasserfall
- Herziges Luang Prabang entdecken
- Laotische Kochsession
- Sich eine Massage an Bord gönnen
- Spirituelle Pak Ou Höhlen
- Abendessen auf einer Sandbank
- Elefantenschutzgebiet bei Pakbeng
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Vientiane - Pak Lay - Pha Liep (M, A)
Sie werden in Ihrem Hotel in Vientiane abgeholt und nach Pak Lay gebracht (ca. 3.5h). Richten Sie sich in Ihrer gemütlichen Kabine ein, bevor Ihre faszinierende Schiffsreise auf dem Mekong mit der luxuriösen «Anouvong» beginnt. Heute steht Ihnen ein Segeltag bevor. Lassen Sie es sich gut gehen, entspannen Sie sich in der Lounge oder erkunden Sie den schönen Spa Bereich.
2. Tag Pha Liep - Don Saynhan (F, M, A)
Am Morgen beginnt Ihr Abenteuer auf dem Oberen Mekong mit einem Besuch im bezaubernden Dorf Pha Liep, idyllisch umrahmt von majestätischen Kalksteinbergen. Hier erleben Sie traditionelles Handwerk hautnah – von der kunstvollen Fertigung der typischen Longtail Boote bis zur Destillation des beliebten Lao-Whiskeys. Am Nachmittag erreichen Sie Don Saynhan, wo Sie per Tuk Tuk zur Khao Höhle fahren.
3. Tag Don Saynhan - Pak Yan - Xayaburi (F, M, A)
Sie haben Gelegenheit, beim morgendlichen Yoga auf dem Deck mitzumachen und den Mekong bei Sonnenaufgang zu bewundern. Danach besuchen Sie das Dorf Pak Yan, in dem Hmong, Lao und Khmu zusammenleben. Die erhöhte Lage des Dorfes bietet herrliche Ausblicke auf den Mekong. Zurück an Bord geniessen Sie die Annehmlichkeiten Ihres luxuriösen Schiffes, während es Richtung Xayaburi fährt. Am Abend nehmen Sie an einem Vortrag über Staudämme und Wasserkraftwerke in Laos teil.
4. Tag Xayaburi - Ban Hatsok - Moeung Kai (F, M, A)
Am Morgen passieren Sie die Stauseeschleuse und erhalten während einer Führung im Steuerhaus spannende Einblicke in die Navigation auf dem Mekong. Danach steht der Tag ganz im Zeichen von Genuss und Entspannung. Am Vormittag lernen Sie in einem Kochkurs ein laotisch-thailändisches Gericht zuzubereiten, das sich zu Hause leicht nachkochen lässt. Nach dem Mittagessen erkunden Sie das Dorf Ban Hatsok und besuchen eine Pagode, wo Sie mit einem Mönch ins Gespräch kommen. Zum Tagesausklang geniessen Sie eine Spa Behandlung (gegen Aufpreis) oder entspannen an Bord, bevor das Schiff nahe den Kuang Si Wasserfällen für die Nacht ankert.
5. Tag Moeung Kai - Kuang Si - Luang Prabang (F, M, A)
Nach einem stärkenden Frühstück besuchen Sie die «Laos Buffalo Dairy Farm», ein soziales Projekt, das lokale Milchprodukte wie Käse und Joghurt herstellt. Sie werden Zeuge, wie sich Laos von einem Land, das vor Jahrzehnten unter einem Mangel an Milchprodukten litt, zu einer Region gewandelt hat, in der Käse, Eis und Joghurt aus Büffelmilch hergestellt und auf Märkten verkauft werden. Anschliessend erwartet Sie ein Ausflug zu den malerischen Kuang Si Wasserfällen.
Die türkisfarbenen Becken laden zu einem erfrischenden Bad ein, während ein Spaziergang durch den Naturpark die Schönheit der Kaskaden offenbart. Mit dem Schiff geht es weiter nach Luang Prabang, wo Sie am späten Nachmittag das Stadtzentrum bei einem gemütlichen Spaziergang erkunden.
6. Tag Luang Prabang (F, M, A)
Heute Morgen erkunden Sie eine der charmantesten und entspanntesten Städte Südostasiens. Luang Prabang ist ehemaliger Königssitz und reich an Tempeln und Klöstern. Schlendern Sie durch die malerische Halbinsel, auf der Mekong und Nam Khan zusammenfliessen, und bewundern Sie die einzigartige Architektur der Stadt. Nach dem Mittagessen an Bord besuchen Sie das ehemalige Königspalast Museum, das Einblicke in die Geschichte und Kunst der Lao-Königsfamilie bietet.
Anschliessend steigen Sie auf den Phousi Hügel und geniessen einen herrlichen Rundblick über die Stadt. Nach etwas freier Zeit in der Altstadt erfahren Sie an Bord in einem Vortrag eines Professors aus der Region mehr über das Leben in Laos. Am Abend nehmen Sie an einer traditionellen Baci-Zeremonie teil, gefolgt von einer stimmungsvollen Aufführung in der Lounge. Das Abendessen wird auf der Terrasse serviert, mit Blick auf die malerische Uferpromenade von Luang Prabang.
7. Tag Luang Prabang - Pak Ou - Khok Luang (F, M, A)
Verpassen Sie auf keinen Fall das eindrückliche «Tak Bat»: Bei Morgendämmerung wandeln hunderte von Mönchen durch die Gassen Luang Prabangs und sammeln Almosen. Anschliessend setzt das Schiff seine Fahrt stromaufwärts in Richtung der berühmten Pak Ou Höhlen fort. Unterwegs erfahren Sie in einem Vortrag mehr über die vielfältigen Volksgruppen entlang des Mekong, denen Sie in den kommenden Tagen begegnen werden. In den Höhlen erwarten Sie rund 4'000 buddhistische Statuen, die eine tiefe spirituelle Bedeutung haben.
Danach haben Sie die Wahl zwischen zwei Ausflügen: Eine Kajaktour auf dem Nam Ou Fluss oder der Besuch des Weberdorfes Ban Muang Keo. Am Nachmittag besuchen Sie ein Khmu-Dorf, wo einfache Stelzenhäuser aus Bambus zwischen weiten Reisfeldern stehen. Hier erhalten Sie Einblicke in den Alltag der Dorfbewohner und ihre traditionelle Lebensweise.
8. Tag Khok Luang - Ban Baw - Khok Aek - Ban Thanoun (F, M, A)
Morgens besuchen Sie zwei benachbarte Dörfer, in denen Lao Loum und Khmu seit Generationen friedlich zusammenleben. In Ban Baw erleben Sie eine Vorführung der traditionellen Baumwoll- und Seidenweberei auf handgefertigten Webstühlen und können optional an einer kurzen Meditation mit den Dorfmönchen teilnehmen.
Morgens besuchen Sie zwei benachbarte Dörfer, in denen Lao Loum und Khmu seit Generationen friedlich zusammenleben. In Ban Baw erleben Sie eine Vorführung der traditionellen Baumwoll- und Seidenweberei auf handgefertigten Webstühlen und können optional an einer kurzen Meditation mit den Dorfmönchen teilnehmen.
Am Nachmittag führt die Reise in ein weiteres Dorf, in dem Hmong, Lao Loum und Khmu gemeinsam leben. Jede Gruppe bewahrt ihre eigenen Traditionen, Wohnstile und Bräuche.
Bei einem Besuch in einem Familienhaus erleben Sie diese kulturelle Vielfalt hautnah. Zurück an Bord fahren Sie weiter flussaufwärts, bis Sie beim Licht der untergehenden Sonne eine Sandbank erreichen. Hier lassen Sie Ihren Tag mit einem Grill-Abendessen unter dem Sternenhimmel und einer Filmvorführung im Freien ausklingen.
9. Tag Ban Thanoun - Pakbeng - Khok Mwe (F, M, A)
Am Morgen erreichen Sie die kleine Stadt Pakbeng und besuchen ein Elefantenschutzgebiet. Die hier lebenden Elefanten waren einst Arbeitstiere in der Holzindustrie und haben in diesem Refugium ein sicheres Zuhause gefunden. Inmitten der üppigen Natur erfahren Sie mehr über ihr Schicksal und die nachhaltige Arbeit des Schutzprojekts. Während das Schiff am Nachmittag weiter flussaufwärts gleitet, findet an Bord ein zweiter Kochkurs statt, bei dem Sie traditionelle laotisch-thailändische Rezepte erlernen. Den Abschluss der Reise bildet ein festliches Abschiedsessen auf dem Sonnendeck.
10. Tag Khok Mwe - Huay Xai (F, M)
Danach geniessen Sie die letzten ruhigen Stunden der Reise bei einem entspannten Mittagessen. Nachmittags Ankunft Huay Xai und Transfer zur thailändischen Grenze, wo Ihre Rundreise endet.
Während Sie ins Herz des Goldenen Dreiecks reisen, steht Ihnen der Vormittag zur freien Verfügung, um sich zu entspannen oder an einem spannenden Vortrag über die komplexe Geschichte des Goldenen Dreiecks teilzunehmen. Bei der Mündung des Nam Tha, auch Grüner Fluss genannt, weitet sich der Mekong, und Sie beobachten vom Deck aus, wie der Kapitän das Schiff geschickt zwischen Felsen, Stromschnellen und Sandbänken hindurch steuert.
Danach geniessen Sie die letzten ruhigen Stunden der Reise bei einem entspannten Mittagessen. Nachmittags Ankunft Huay Xai und Transfer zur thailändischen Grenze, wo Ihre Rundreise endet.
Bei Niedrigwasser muss das Schiff in Pak Tha anhalten, gefolgt von einem Landtransfer (ca. 2.5h) zur Grenze bei Huay Xai.
Programmänderungen vorbehalten.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Signature Suite
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Vientiane bis Houay Xai
- Englisch sprechende Crew
- Sämtliche Landausflüge mit Englisch sprechender Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Hafengebühren
- Trinkgeld für guten Service: USD 10 pro Person/Tag (Empfehlung)
Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 4720.– / pro Person