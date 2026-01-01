Luxuriöse Flusskreuzfahrt durch Laos ab Vientiane

Nach einem stärkenden Frühstück besuchen Sie die «Laos Buffalo Dairy Farm», ein soziales Projekt, das lokale Milchprodukte wie Käse und Joghurt herstellt. Sie werden Zeuge, wie sich Laos von einem Land, das vor Jahrzehnten unter einem Mangel an Milchprodukten litt, zu einer Region gewandelt hat, in der Käse, Eis und Joghurt aus Büffelmilch hergestellt und auf Märkten verkauft werden. Anschliessend erwartet Sie ein Ausflug zu den malerischen Kuang Si Wasserfällen.

Die türkisfarbenen Becken laden zu einem erfrischenden Bad ein, während ein Spaziergang durch den Naturpark die Schönheit der Kaskaden offenbart. Mit dem Schiff geht es weiter nach Luang Prabang, wo Sie am späten Nachmittag das Stadtzentrum bei einem gemütlichen Spaziergang erkunden.