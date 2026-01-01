24 individuell und authentisch gestaltete Villen verteilen sich entlang des 700 m langen Strandes im tropischen Garten. Sie sind hübsch eingerichtet, mit Klimaanlage, Mobiltelefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teezubehör, Safe und Föhn und verfügen über einen Wohnbereich und ein Badezimmer mit Regendusche im Freien. Dank der durchdachten Architektur werden alle Bereiche der Villen natürlich belüftet, sodass die Klimaanlage nur selten genutzt werden muss.

Der private Garten mit Liegen eignet sich perfekt um Sonne zu tanken und zu relaxen. Das Frühstück wird in der Villa serviert.

1-Bedroom Beachfront (2): 75 m² grossen Villen sowie zusätzlich 35 m² Aussenbereich, nur wenige Schritte vom Strand entfernt, mit tollem Blick aufs Meer. Ein offener Grundriss mit vielen Türen und Fenstern sorgt für viel natürliches Licht und eine entspannte Atmosphäre.

1-Bedroom Pool (2): 52 m² gross und befinden sich etwa 70 Meter vom Strand entfernt.

Sie verfügen über einen sehr grosszügigen Aussenbereich (160 m²) mit privatem Pool.

1-Bedroom Beachfront Pool (2): Gleiche Zimmergrösse, Lage und Ausstattung wie die 1-Bedroom Beachfront Villen, mit grösserem Aussenbereich (65 m²) sowie privatem Pool.

1-Bedroom Family Beachfront (1): 65 m² grosse Villa mit 20 m² grosser Terrasse. Sie verfügen zusätzlich über ein Tagesbett, dass in ein Kinderbett umgewandelt werden kann.

1-Bedroom Family Pool (1): Ähnlich aufgebaut wie die 1-Bedroom Pool Villa, jedoch 64 m² gross plus zusätzlich 160 m² Aussenbereich.

Sie verfügt ebenfalls über ein Tages-/Kinderbett.

2- Bedroom Pool (1): 170m² grosse Villa mit zwei separaten Schlafzimmer. Zusätzlich 170 m² grosser Aussenbereich mit privatem Pool.

2- & 3-Bedroom Beachfront (3): Die 160-170 m² grossen Villen bestehen aus drei Gebäuden und einem 120-140 m² grossen Aussenbereich. Zwei Schlafzimmer mit eigenem Bad sind vom Aufenthaltsraum abgetrennt, was viel Privatsphäre entstehen lässt.

3-Bedroom Pool (3): Grosszügig gestalten mit 200 m² Wohnfläche plus 170 m² grossem Aussenbereich mit privatem Pool.

Das Haupthaus ist zweistöckig mit gemeinschaftlichen Essbereichen und Aufenthaltsmöglichkeiten. Zwei Schlafzimmer befinden sich im unteren Geschoss, ein Schlafzimmer mit Badezimmer in einem separaten Gebäude.



Preise und Informationen zu weiteren Villenkategorien mit zwei bis fünf Schlafzimmern erhalten Sie gerne auf Anfrage.