Plataran Borobudur Resort & Spa
Yogyakarta
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, offene Arena für Theater- und Schattenspiel Vorstellungen, Golfplatz in der Nähe, Spa, Fitnesscenter, Velotouren, Yoga und Tanzlektionen.
Lage
Rund 1½ Stunden vom Flughafen und der Stadt Yogyakarta entfernt. 10 Fahrminuten zum Borobudur Tempel.
Angebot
Elegantes Restaurant mit Bar im Kolonial-stil. Ansprechende Menükarte mit lokalen und internationalen Gerichten und auserwählten Weinen und Spirituosen.
Zimmer
Die 21 gemütlichen Zimmer verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Garden Plunge Pool Villa (3): Geschmackvoll mit Holz und lokalen Materialien eingerichtete Bungalows, kleiner privater Pool (2 x 2 m) und grosser Aussenbereich mit Garten.
Executive Pool Villa (5): 75 m² gross, mit Terrasse umgeben von einem schönen Garten, Privatpool (7 x 3 m). Aussicht auf den Borobudur Tempel oder die Menoreh Hügel.
Garden Plunge Pool Villa (3): Geschmackvoll mit Holz und lokalen Materialien eingerichtete Bungalows, kleiner privater Pool (2 x 2 m) und grosser Aussenbereich mit Garten.
Executive Pool Villa (5): 75 m² gross, mit Terrasse umgeben von einem schönen Garten, Privatpool (7 x 3 m). Aussicht auf den Borobudur Tempel oder die Menoreh Hügel.
ab CHF 187.– / pro Person
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