Beschreibung

Einleitung Swimmingpool, offene Arena für Theater- und Schattenspiel Vorstellungen, Golfplatz in der Nähe, Spa, Fitnesscenter, Velotouren, Yoga und Tanzlektionen.

Lage Rund 1½ Stunden vom Flughafen und der Stadt Yogya­­karta entfernt. 10 Fahrminuten zum Borobudur Tempel.

Angebot Elegantes Restaurant mit Bar im Kolonial-stil. Ansprechende Menükarte mit lokalen und internationalen Gerichten und auserwählten Weinen und Spirituosen.