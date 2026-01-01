Kura Kura Resort
Karimunjawa
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Tauchcenter (englisch, italienisch), Schnorcheln, diverse Bootsausflüge, Fitnessgeräte, Massagen, Yoga. Auf Anfrage kann man sich per Boot zu einer der unbewohnten Inseln bringen lassen und sich einen Tag lang wie Robinson Crusoe fühlen. Direkt vor dem Resort befinden sich schöne Korallen, bestens geeignet zum Schnorcheln. Internetzugang in der Lobby.
Lage
Auf der mit Kokospalmen bewachsenen Insel Menjawakan im Karimunjawa Archipel.
Angebot
Restaurant mit indonesischer, mediterraner und internationaler Küche, «Blue Bar & Grill» und Sunset Lounge.
Zimmer
Die 35 komfortablen Cottages und Villen sind geschmackvoll und modern eingerichtet und dekoriert. Sie verfügen über eine Dusche, Klimaanlage, Telefon, Musikanlage, Minibar, Safe und Föhn.
Superior Seaview Cottage (10): 32 m² gross, in Zweierbungalows mit Veranda untergebracht und nur rund 15 Meter vom Meer entfernt mit direkter Sicht auf die Lagune.
Deluxe Seaview Cottage (5): Komfortable Cottages, wie Superior Seaview Cottage, jedoch alleinstehend und 34 m² gross.
Pool Villa (16): Die exklusiven, etwas zurück versetzten 320 m² grossen Villen mit Privatsphäre verfügen über einen eigenen Swimmingpool (32 m², salzhaltiges Wasser).
Family Pool Villa: Die grosszügige Villa (600 m²) bietet zwei separate Schlafzimmer mit Privatsphäre rund um den eigenen Pool (32 m², salzhaltiges Wasser). Sie ist ideal für Familien oder befreundete Paare. Zur Ausstattung gehören ein offenes Wohnzimmer, ein Gazebo mit Tagesbett und Sonnenliegen.
Superior Seaview Cottage (10): 32 m² gross, in Zweierbungalows mit Veranda untergebracht und nur rund 15 Meter vom Meer entfernt mit direkter Sicht auf die Lagune.
Deluxe Seaview Cottage (5): Komfortable Cottages, wie Superior Seaview Cottage, jedoch alleinstehend und 34 m² gross.
Pool Villa (16): Die exklusiven, etwas zurück versetzten 320 m² grossen Villen mit Privatsphäre verfügen über einen eigenen Swimmingpool (32 m², salzhaltiges Wasser).
Family Pool Villa: Die grosszügige Villa (600 m²) bietet zwei separate Schlafzimmer mit Privatsphäre rund um den eigenen Pool (32 m², salzhaltiges Wasser). Sie ist ideal für Familien oder befreundete Paare. Zur Ausstattung gehören ein offenes Wohnzimmer, ein Gazebo mit Tagesbett und Sonnenliegen.
ab CHF 161.– / pro Person
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