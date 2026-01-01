Swimmingpool, Tauchcenter (englisch, italienisch), Schnorcheln, diverse Boots­­­ausflüge, Fit­nessgeräte, Massagen, Yoga. Auf Anfrage kann man sich per Boot zu einer der unbewohnten Inseln bringen lassen und sich einen Tag lang wie Robinson Crusoe fühlen. Direkt vor dem Resort befinden sich schöne Korallen, bestens geeignet zum Schnorcheln. Inter­net­zugang in der Lobby.

Die 35 komfortablen Cottages und Villen sind geschmackvoll und modern eingerichtet und dekoriert. Sie verfügen über eine Dusche, Klima­anlage, Telefon, Musikanlage, Minibar, Safe und Föhn.

Superior Seaview Cottage (10): 32 m² gross, in Zweier­bun­galows mit Veranda untergebracht und nur rund 15 Meter vom Meer entfernt mit direkter Sicht auf die Lagune.

Deluxe Seaview Cottage (5): Komfortable Cottages, wie Superior Seaview Cottage, jedoch alleinstehend und 34 m² gross.

Pool Villa (16): Die exklusiven, etwas zurück versetzten 320 m² grossen Villen mit Privatsphäre verfügen über einen eigenen Swimmingpool (32 m², salzhaltiges Wasser).

Family Pool Villa: Die grosszügige Villa (600 m²) bietet zwei separate Schlafzimmer mit Privatsphäre rund um den eigenen Pool (32 m², salzhaltiges Wasser). Sie ist ideal für Familien oder befreundete Paare. Zur Ausstattung gehören ein offenes Wohnzimmer, ein Gazebo mit Tagesbett und Sonnenliegen.