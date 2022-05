Asien Familienferien

In familienfreundlichen Hotels auf den Philippinen und in Vietnam entspannen

Wer in Vietnam die Familienferien verbringt, wird mit offenen Armen empfangen. Vietnam ist sehr kinderfreundlich, das zeigt sich an teils kostenlosen Reisetickets und stark ermässigten Eintrittspreisen für Kleinkinder. Hanoi, Saigon, sowie Nha Trang sind besondere Orte in Asien, die kinderfreundlich sind. Der Letztgenannte ist ausserdem sehr gut geeignet für Badeferien.

Auf den Philippinen können Sie kulturelle Attraktionen besichtigen, während Ihre Kinder vom resorteigenen Babysitter betreut werden. Viele Kinderhotels sind speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet, denen es auf ihrer Asien-Reise an nichts fehlen soll. Dass Ferien in Asien kinderfreundlich sind, ist bekannt. Aber an die flach abfallenden Strände der Philippinen ziehen junge Familien magisch an. Der berühmte Wasserspasspark, Splash Island auf Manila wurde speziell für Badefreudige gebaut.