Dieses Resort liegt in kurzer Distanz zu den Tempeln und Pagoden, etwas ausserhalb von New Bagan. Die 86 grossen Zimmer (72 m²) sind auf mehrere Gebäudeeinheiten verteilt und mit einer Kombination aus zeitgemässem Design und burmesischen Elementen eingerichtet. Die soliden Gebäude mit Zeltdach und Terrasse verteilen sich auf die gesamte, offen gestaltete Gartenanlage. Offenes Restaurant mit au­then­tisch burmesischer sowie westlicher Küche, zwei Bars, zwei Swimmingpools, Spa, Veloverleih, Fitnessraum, gratis Inter­net­zugang.