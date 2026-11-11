Beschreibung

Einleitung Herzstück des Hauses ist der Swimmingpool im begrünten Innenhof. Getränke werden hier direkt an die Sonnenliege oder in die schattigen Pavillons serviert. Im «AvaniSpa» stehen Massagen und Gesichtsbehandlungen auf dem Programm. Das moderne Fitness ist rund um die Uhr geöffnet und bietet neben Kraft- und Ausdauergeräten auch Bereiche für funktionelles Training und Yoga, dazu kommen Sauna und Dampfbad.

Lage Das Hotel liegt im historischen Zentrum, direkt gegenüber dem Chao Anouvong Park an der Uferpromenade des Mekong, wo jeden Abend der Nachtmarkt stattfindet. Der Wat Si Saket, das Ho Phrakeo Museum sowie zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars sind bequem zu Fuss erreichbar. Der Bahnhof der Schnellzugstrecke nach Luang Prabang ist 30 Fahrminuten entfernt, der internationale Flughafen 15 Fahrminuten.

Angebot Das Restaurant «Mekong Mosaic» liegt am Pool im Innenhof und ist den ganzen Tag über Treffpunkt des Hauses. Serviert werden internationale Lieblingsgerichte und laotische Spezialitäten, abends auch ein Buffet mit saisonalen Gerichten. Für eine Pause zwischendurch bietet sich «The Pantry» an, mit Kaffee, Gebäck und belegten Baguettes. Ausklingen lässt sich der Abend im «Sabaidee Social». Die Bar im Manhattan-Stil serviert laotisches Bier, Cocktails und würzige Tapas mit lokalen Einflüssen, auf Wunsch auch draussen im Innenhof.