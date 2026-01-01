Beschreibung

Einleitung Im Herzen von Vientiane, direkt am Ufer des Mekong, vereint das stilvolle Boutique Hotel La Seine pariser Eleganz mit laotischer Herzlichkeit. Art-Déco-Elemente, eine warme, einladende Atmosphäre und die traumhafte Dachterrasse mit Blick auf den majestätischen Mekong machen dieses Haus zur idealen Wahl für einen stilvollen und entspannten Aufenthalt.

Lage Das Hotel liegt direkt an der Mekong Flusspromenade, im Herzen von Vientiane. Nur wenige Gehminuten entfernt befinden sich der Nachtmarkt, der Patuxai Triumphbogen sowie zahlreiche Restaurants und Cafés. Der Flughafen ist nur 15 und der Bahnhof 20 Fahrminuten entfernt.

Angebot Im stilvollen Restaurant «La Seine» mit Panoramablick auf den Mekong geniessen die Gäste eine kreative Küche, die französische Raffinesse mit laotischer Aromatik vereint. Am Abend wird die Bar zum eleganten Treffpunkt, an dem ausgesuchte Weine und klassische Cocktails in stilvoller Atmosphäre serviert werden.