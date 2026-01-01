Lao Poet
Vientiane
Beschreibung
Einleitung
Auf dem Dach des Hotels befindet sich ein spektakulärer Infinity-Pool mit Panoramablick über die Stadt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Spa-Bereich mit traditionellen Behandlungen sowie eine Terrasse mit komfortablen Liegen.
Lage
In einer ruhigen Seitenstrasse im Zentrum gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Schritte vom Mekong, dem bekannten Nachtmarkt sowie zahlreichen Geschäften und Restaurants entfernt. Der internationale Flughafen ist 15 Fahrminuten entfernt, der Bahnhof 20 Fahrminuten.
Angebot
Das stilvolle Restaurant im Erdgeschoss des Hotels serviert eine kreative Auswahl an internationalen und laotischen Gerichten in entspannter Atmosphäre. Ein besonderes Highlight ist die Rooftop-Bar, wo Gäste bei spektakulärem Ausblick über Vientiane erfrischende Cocktails und kleine Speisen geniessen können – perfekt für entspannte Abende mit Aussicht.
Zimmer
Die 53 Zimmer und Suiten zeichnen sich durch ein durchdachtes Retro-Design aus, inspiriert von den 1960er-Jahren, mit dunklen Holzböden, Messingakzenten und lokalen Kunstwerken. Je nach Kategorie sind die Wände in warmen Farbtönen gehalten oder mit Dschungelmotiven bemalt. Die Ausstattung umfasst Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn sowie ein Badezimmer mit Regendusche.
Urban Classic (9): 27 m² gross, auf der 3. bis 5. Etage.
Urban Deluxe (24): 30 m² gross, auch auf der 3. bis 5. Etage
Urban Classic Exclusive: 27 m² gross, auf der 6. bis 7. Etage mit schönem Stadtblick.
Urban Classic (9): 27 m² gross, auf der 3. bis 5. Etage.
Urban Deluxe (24): 30 m² gross, auch auf der 3. bis 5. Etage
Urban Classic Exclusive: 27 m² gross, auf der 6. bis 7. Etage mit schönem Stadtblick.
ab CHF 58.– / pro Person
Loading map...