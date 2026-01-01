Beschreibung

Einleitung Auf dem Dach des Hotels befindet sich ein spektakulärer Infinity-Pool mit Panoramablick über die Stadt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Spa-Bereich mit traditionellen Behandlungen sowie eine Terrasse mit komfortablen Liegen.

Lage In einer ruhigen Seitenstrasse im Zentrum gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Schritte vom Mekong, dem bekannten Nachtmarkt sowie zahlreichen Geschäften und Restaurants entfernt. Der internationale Flughafen ist 15 Fahrminuten entfernt, der Bahnhof 20 Fahrminuten.

Angebot Das stilvolle Restaurant im Erdgeschoss des Hotels serviert eine kreative Auswahl an internationalen und laotischen Gerichten in entspannter Atmosphäre. Ein besonderes Highlight ist die Rooftop-Bar, wo Gäste bei spektakulärem Ausblick über Vientiane erfrischende Cocktails und kleine Speisen geniessen können – perfekt für entspannte Abende mit Aussicht.