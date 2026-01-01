Beschreibung

Einleitung Der grosszügige Swimmingpool ist das Herz des kleinen Hotels und lädt zum Entspannen ein. Ein gut ausgestattetes Fitness steht ebenso zur Verfügung.

Lage Zentral in einer ruhigen Seitengasse Vientianes. Das Mekong Ufer und der lebhafte Nachtmarkt sind in wenigen Gehminuten erreichbar, ebenso zahlreiche Restaurants und Bars. Der Flughafen ist nur 15 Fahrminuten entfernt, der Bahnhof in etwa 30 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Im stilvollen Restaurant «Sivilay» werden traditionelle und internationale Spezialitäten serviert, während das elegante «Le Cafe» zu entspannten Kaffeepausen einlädt. Die stilvolle Bar «Qiu19» bietet raffinierte Cocktails in gediegenem Ambiente – ideal für den Ausklang eines erlebnisreichen Tages.