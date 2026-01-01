Souphattra Heritage Vientiane
Vientiane
Beschreibung
Einleitung
Der grosszügige Swimmingpool ist das Herz des kleinen Hotels und lädt zum Entspannen ein. Ein gut ausgestattetes Fitness steht ebenso zur Verfügung.
Lage
Zentral in einer ruhigen Seitengasse Vientianes. Das Mekong Ufer und der lebhafte Nachtmarkt sind in wenigen Gehminuten erreichbar, ebenso zahlreiche Restaurants und Bars. Der Flughafen ist nur 15 Fahrminuten entfernt, der Bahnhof in etwa 30 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Im stilvollen Restaurant «Sivilay» werden traditionelle und internationale Spezialitäten serviert, während das elegante «Le Cafe» zu entspannten Kaffeepausen einlädt. Die stilvolle Bar «Qiu19» bietet raffinierte Cocktails in gediegenem Ambiente – ideal für den Ausklang eines erlebnisreichen Tages.
Zimmer
Die 26 luxuriösen Zimmer und Suiten verfügen alle über einen privaten Balkon mit Blick auf den Garten oder Swimmingpool und sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, kostenloser Minibar, Nespresso-Kaffeemaschine, Safe und Föhn.
The Heritage (5): 31 m² gross, mit Gartenblick.
Heritage Executive (13): 37–44 m² gross, mit Gartenblick.
Heritage Grand Premier (3): 49 m² gross, mit Poolblick.
The Heritage (5): 31 m² gross, mit Gartenblick.
Heritage Executive (13): 37–44 m² gross, mit Gartenblick.
Heritage Grand Premier (3): 49 m² gross, mit Poolblick.
ab CHF 85.– / pro Person
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