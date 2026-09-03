Authentisches Malaysia / Taman Negara ab Kuala Lumpur

Nach einer 3-stündigen Fahrt durch abwechslungsreiche Land­schaften erreichen Sie Labu Sentral. Von hier aus geht es mit dem öffentlichen Boot weiter auf einer rund 90-minütigen Fahrt durch den Dschungel und an Dörfern vorbei in den Na­tionalpark Taman Negara. Dieser beeindruckende Regenwald gehört zu den ältesten dieser Welt und bietet eine atemberaubende Flora und Fauna. Sie checken in Ihrem Resort ein und haben die Gelegenheit die Umgebung zu erkunden. Nach dem Abendessen machen Sie sich auf zu einem nächtlichen Waldspaziergang. Hier sind Sie in tierischer Ge­sell­­schaft: Tapire, Wild­schweine, Bären, Ele­­fan­ten, Ti­ger und jede Menge Affen... Halten Sie die Augen offen!