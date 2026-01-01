Anantara Desert Islands Resort & SPA
Sir Bani Yas
Beschreibung
Einleitung
Die Anlage mit 64 Zimmern, Suiten und Poolvillen liegt im Nordwesten der Insel, direkt am Strand. Zum Angebot gehört Rezeption, Bibliothek, Poolanlage, Kids-Club, Fitness-Center sowie ein Spa mit Dampfbad, Jacuzzi. 4 Restaurants (verteilt auf der Insel - international, arab., ital., afrik.) und eine Bar sorgen fürs leibliche Wohl.
Angebot
Anantara SPA.
Zimmer
Die geräumigen Zimmer, alle mit Meersicht, sind elegant und luxuriös eingerichtet mit Bad, separater Dusche, WC, TV, Telefon, Safe, Fön, WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Balkon oder Terrasse. Ebenfalls werden grosszügige Villen mit 1 und 2 Schlafzimmern angeboten.
Unterhaltung
Bar.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Tennis.
Sport gegen Gebühr
Bogenschiessen, Kayaking, Biken, Schnorcheln, Natur/ Tierwelt-Wanderung, Wassersport, Tauchen (PADI), Reiten.
Kinder
Kids-Club, Kinderpool. Babysitter gegen Gebühr.
ab CHF 143.– / pro Person
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