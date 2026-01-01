Die Anlage mit 64 Zimmern, Suiten und Poolvillen liegt im Nordwesten der Insel, direkt am Strand. Zum Angebot gehört Rezeption, Bibliothek, Poolanlage, Kids-Club, Fitness-Center sowie ein Spa mit Dampfbad, Jacuzzi. 4 Restaurants (verteilt auf der Insel - international, arab., ital., afrik.) und eine Bar sorgen fürs leibliche Wohl.