Inmitten der rauen und wilden Landschaft sind die Villen ideal eingebettet, wobei Sie mit etwas Glück die wilden Tiere von Ihrer Villa aus beobachten können. Die Anlage bietet Restaurant, Lounge, Bar und Bibliothek. Total 4 Restaurants (verteilt auf der Insel - international, arab., ital., afrik.) jeweils inkl. Shuttleservice, ca. 10 Min. Fahrzeit.