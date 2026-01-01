Anantara Al Sahel Villa Resort
Sir Bani Yas
Beschreibung
Einleitung
Inmitten der rauen und wilden Landschaft sind die Villen ideal eingebettet, wobei Sie mit etwas Glück die wilden Tiere von Ihrer Villa aus beobachten können. Die Anlage bietet Restaurant, Lounge, Bar und Bibliothek. Total 4 Restaurants (verteilt auf der Insel - international, arab., ital., afrik.) jeweils inkl. Shuttleservice, ca. 10 Min. Fahrzeit.
Angebot
Anantara SPA.
Zimmer
Die One Bedroom Villas (68 m2), alle mit eigener Terrasse und kleinem Privatpool, bieten ein grosszügiges Badezimmer, Minibar, Teekocher, Nespresso, TV, WiFi kostenfrei, Feuerstelle und Feldstecher. Diese Villenkategorie wird zusätzlich mit einer Gesamtfläche von 96 m2 und separatem Sofabett angeboten. Die Two Bedroom Pool Villas sind mit 229 m2 noch grösser und bieten ebenfalls einen Privatpool.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Tennis (im Desert Islands Resort).
Sport gegen Gebühr
Wassersport, Bogenschiessen, Pferdereiten im Wildlife Park, Nature Walk & Drive, Biken, Tauchen (PADI).
ab CHF 286.– / pro Person
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