Das Timeless Spa bietet therapeutische Massagen, Anwendungen, die das Gleichgewicht von Körper und Seele wieder herstellen und stimulierende Gesichtsbehandlungen. Es werden ausschliesslich Produkte führender internationaler Hersteller verwendet. Ein Fitness-Center, Jacuzzi, Sauna und Dampfbad stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung.

Jede Bedouin Suite ist äusserst luxuriös und geschmackvoll eingerichtet und mit 75 m2 grösser als jedes Hotelzimmer. Alle verfügen über eine komfortable Sitzgruppe, geräumiges Bad mit separater Dusche, extragrosse Badewanne, WC, Klimaanlage, Fön, Satelliten- TV, DVD-Player, Anschluss für Computer und Fax, WiFi kostenfrei, grosse Veranda mit Blick in die traumhafte Umgebung, mit einem privaten Pool (4 x 5 m), Fernglas sowie Malstaffelei.