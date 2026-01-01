Kingfisher Retreat by Sharjah Collection
Sharjah
Beschreibung
Einleitung
Das Retreat liegt auf einer Halbinsel, welche zu einem Naturreservat gehört, und wird per Bootstransfer (ca. 3-4 min.) und Buggy (ca. 1-2 min.) vom Fischerort Kalba aus erreicht. Die Anlage ist perfekt in die wilde Natur eingebettet und bietet 1 Restaurant ("Al Qurm", Frühstück Buffet, Mittag- und Abendessen à la carte) mit Innen- und Aussenbereich, kilometerlanger Strand, Lobby Lounge mit grosszügigem Aussenbereich, Aktivitäten- und Ausflugsprogramm, Spa sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Spa bestehend aus 2 Behandlungsräumen in separaten Zelten untergebracht.
Zimmer
Die 1 Bedroom Tent Mountain View (139 m2 inkl. Aussendeck) bieten Sicht auf die Berge, die 1 Bedroom Tent Sea View (139 m2 inkl. Aussendeck) über Meersicht und die 3 Bedroom Family Tent Sea View (344 m2 inkl. Aussendeck, bestehend aus Hauptzelt plus separates Zelt für die Kinder) ebenfalls über Sicht aufs Meer. Die äussert hochwertigen Luxus-Safari-Zelte aus südafrikanischer Produktion sind sehr geräumig mit grosszügigem Schlaf- und Wohnzimmer sowie Badezimmer (mit Badewanne, separate Dusche, Aussendusche mit direktem Zugang zum Badezimmer, WC, 2 Waschtische) und bieten als Highlight eine grosszügige Terrasse mit Sonnenliegen, Tisch&Stühle sowei einen Plunge Pool. Zur Ausstattung der luxuriösen Zelte gehören zudem Klimaanlage, TV, Minibar, 1 Velo pro Person/Tent sowie WiFi kostenfrei.
Unterhaltung
Abends gemeinschaftliches Lagerfeuer, privates Lagerfeuer (gegen Gebühr), BBQ beim eigenen Zelt (gegen Gebühr), romantisches Cabana Dinner (gegen Gebühr).
Gratis-Sport
U.a. Wanderungen in der Umgebung (ohne Guide), Besuch des Kalba Mangroves Center, Velofahren, Fat Biking, Power Walk, Yoga, Beach Volleyball, Tischtennis, Beach Cricket, Darts.
Sport gegen Gebühr
U.a. Kayaking, geführte Wanderungen, Bogenschiessen.
Preis auf Anfrage
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