Beschreibung

Einleitung Das Retreat liegt auf einer Halbinsel, welche zu einem Naturreservat gehört, und wird per Bootstransfer (ca. 3-4 min.) und Buggy (ca. 1-2 min.) vom Fischerort Kalba aus erreicht. Die Anlage ist perfekt in die wilde Natur eingebettet und bietet 1 Restaurant ("Al Qurm", Frühstück Buffet, Mittag- und Abendessen à la carte) mit Innen- und Aussenbereich, kilometerlanger Strand, Lobby Lounge mit grosszügigem Aussenbereich, Aktivitäten- und Ausflugsprogramm, Spa sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Angebot Spa bestehend aus 2 Behandlungsräumen in separaten Zelten untergebracht.

Zimmer Die 1 Bedroom Tent Mountain View (139 m2 inkl. Aussendeck) bieten Sicht auf die Berge, die 1 Bedroom Tent Sea View (139 m2 inkl. Aussendeck) über Meersicht und die 3 Bedroom Family Tent Sea View (344 m2 inkl. Aussendeck, bestehend aus Hauptzelt plus separates Zelt für die Kinder) ebenfalls über Sicht aufs Meer. Die äussert hochwertigen Luxus-Safari-Zelte aus südafrikanischer Produktion sind sehr geräumig mit grosszügigem Schlaf- und Wohnzimmer sowie Badezimmer (mit Badewanne, separate Dusche, Aussendusche mit direktem Zugang zum Badezimmer, WC, 2 Waschtische) und bieten als Highlight eine grosszügige Terrasse mit Sonnenliegen, Tisch&Stühle sowei einen Plunge Pool. Zur Ausstattung der luxuriösen Zelte gehören zudem Klimaanlage, TV, Minibar, 1 Velo pro Person/Tent sowie WiFi kostenfrei.

Unterhaltung Abends gemeinschaftliches Lagerfeuer, privates Lagerfeuer (gegen Gebühr), BBQ beim eigenen Zelt (gegen Gebühr), romantisches Cabana Dinner (gegen Gebühr).

Gratis-Sport U.a. Wanderungen in der Umgebung (ohne Guide), Besuch des Kalba Mangroves Center, Velofahren, Fat Biking, Power Walk, Yoga, Beach Volleyball, Tischtennis, Beach Cricket, Darts.