Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort
Liwa
Beschreibung
Einleitung
Die Anlage mit Zimmern, Suiten und Pool Villen, einem arabischen Fort nachempfunden, bietet Rezeption, Lobby-Lounge, 2 Bars, mehrere Restaurants, Spa und Fitnessraum, Kids-Club, Swimmingpool, Souvenirshop.
Angebot
Im Anantara SPA werden verschiedenste Massagen und Behandlungen angeboten, marokkanischer Hammam, Vicky Shower Room, Dampfbad und Jacuzzi.
Zimmer
Die Deluxe Zimmer und Suiten sind eingerichtet mit Dusche/ WC und separatem Bad, Klimaanlage, Minibar, TV, DVD, Telefon, WiFi kostenfrei, Safe, Fön, Tee- und Kaffeekocher. Die Villen sind freistehend, bis zu 3 Schlafzimmer, Wohnbereich, Butler-Service und verfügen über einen eigenen Pool. Ab Deluxe Balcony Zimmer verfügen alle Kategorien über Balkon oder Terrasse.
Unterhaltung
Bars.
Gratis-Sport
Fitness-Center.
Sport gegen Gebühr
Bogenschiessen, Wüstenwanderung, 4x4-Dünenfahrt, Kamelritt, Biken, Falknerei, Pferdereiten, Sandboarden.
Kinder
Kids-Club (3-10 Jahre), Teens Club (11-18 Jahre) Kinderpool.
ab CHF 252.– / pro Person
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