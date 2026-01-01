Die Anlage mit Zimmern, Suiten und Pool Villen, einem arabischen Fort nachempfunden, bietet Rezeption, Lobby-Lounge, 2 Bars, mehrere Restaurants, Spa und Fitnessraum, Kids-Club, Swimmingpool, Souvenirshop.

Die Deluxe Zimmer und Suiten sind eingerichtet mit Dusche/ WC und separatem Bad, Klimaanlage, Minibar, TV, DVD, Telefon, WiFi kostenfrei, Safe, Fön, Tee- und Kaffeekocher. Die Villen sind freistehend, bis zu 3 Schlafzimmer, Wohnbereich, Butler-Service und verfügen über einen eigenen Pool. Ab Deluxe Balcony Zimmer verfügen alle Kategorien über Balkon oder Terrasse.