Beschreibung

Einleitung Ein grosser Garten mit etwa 1000 Palmen umgibt das Hauptgebäude und die 16 zweistöckigen Zimmertrakte mit Zimmer und Suiten. Pools mit Liegefläche, Spa mit diversen Behandlungsräumen, Fitnessraum, 6 Restaurants, Bars und Lounges unter anderem das Al Hadheerah Desert Restaurant mit authentischer, arabischer Küche und Live-Unterhaltung, Games Room, Experience Centre, Business-Center, Boutique, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Angebot Spa mit Sauna, Dampfbad, diversen Behandlungsräumen für Massagen und Therapien.

Zimmer Alle Zimmer und Suiten, teilweise mit Balkon oder Terrasse, verfügen über den hochstehenden Fünfsternkomfort der Rare Finds-Marke der Kerzner-Gruppe wie Kingsizebett oder 2 Betten, Bad/Dusche/WC, Fön, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, TV, Direktwahltelefon, Klimaanlage, WiFi kostenfrei.

Unterhaltung Galerie mit arabischen Kunsthandwerken, Falkenshows, Kamelreiten. Das Al Hadheerah Desert Restaurant bietet Live-Unterhaltung wie Bauchtanz, Hennamalerei, Wasserpfeifenrauchen, Reiten.

Gratis-Sport Fitnesscenter, Rasenspiele, Tischtennis, Croquet, Kamelreiten, Falknerei.

Sport gegen Gebühr Pferdereiten, Yoga, Bogenschiessen, Wüstenfahrten, Veloverleih.