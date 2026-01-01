Bab al Shams Desert Resort & Spa
Bab al Shams
Beschreibung
Einleitung
Ein grosser Garten mit etwa 1000 Palmen umgibt das Hauptgebäude und die 16 zweistöckigen Zimmertrakte mit Zimmer und Suiten. Pools mit Liegefläche, Spa mit diversen Behandlungsräumen, Fitnessraum, 6 Restaurants, Bars und Lounges unter anderem das Al Hadheerah Desert Restaurant mit authentischer, arabischer Küche und Live-Unterhaltung, Games Room, Experience Centre, Business-Center, Boutique, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Spa mit Sauna, Dampfbad, diversen Behandlungsräumen für Massagen und Therapien.
Zimmer
Alle Zimmer und Suiten, teilweise mit Balkon oder Terrasse, verfügen über den hochstehenden Fünfsternkomfort der Rare Finds-Marke der Kerzner-Gruppe wie Kingsizebett oder 2 Betten, Bad/Dusche/WC, Fön, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, TV, Direktwahltelefon, Klimaanlage, WiFi kostenfrei.
Unterhaltung
Galerie mit arabischen Kunsthandwerken, Falkenshows, Kamelreiten. Das Al Hadheerah Desert Restaurant bietet Live-Unterhaltung wie Bauchtanz, Hennamalerei, Wasserpfeifenrauchen, Reiten.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Rasenspiele, Tischtennis, Croquet, Kamelreiten, Falknerei.
Sport gegen Gebühr
Pferdereiten, Yoga, Bogenschiessen, Wüstenfahrten, Veloverleih.
Kinder
Kinderpool, Kinderspielecke im Garten und im Gebäude, Babysitting (gegen Gebühr), Aladdin's Kids Club (5-12 Jahre).
Preis auf Anfrage
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