Die luxuriösen Villen mit traditionellen Elementen eines arabischen Fischerdorfs passen perfekt in die wilde Natur der Umgebung und die Anlage liegt direkt am wunderschönen, langen Strand. Zur Lodge gehören Restaurant, Lounge Pool und Bibliothek. Total 4 Restaurants (verteilt auf der Insel - international, arab., ital., afrik.) jeweils inkl. Shuttleservice, ca. 10 Min. Fahrzeit.

Die One Bedroom Villas (68 m2) mit eigener Terrasse und Mangroven- oder Meersicht bieten ein grosszügiges Badezimmer, Minibar, Teekocher, Nespresso, TV und WiFi kostenfrei. Diese Villenkategorie wird ebenfalls mit einem zusätzlichen kleinen Privatpool (96 m2) angeboten. Die Two Bedroom Pool Villas sind mit 229 m2 noch grösser und bieten ebenfalls einen Privatpool.