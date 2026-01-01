Die grosszügige Anlage auf 2000 m.ü. M., inmitten des Jebel Akhdar Hochplateau gelegen, verfügt über einen grossen Swimmingpool, 2 Restaurants (int. All-Day Dining, arabisch/libanesisch), Café, Pool Bar, In Room Dining, 8000 m2 grosser Adventure Park, 24h medizinischer Service, Geldwechselmöglichkeit, Wäscheservice, tägliche Aktivitäten wie Yoga, Pilates, Tai Chi, Kochkurse etc., Wasseraufbereitungs- und Abfüllanlage sowie WiFi kostenfrei.

Die Deluxe Zimmer (32 m2) mit Balkon oder Terrasse sind über die ganze Anlage verteilt, Studios (32 m2) bieten zusätzlich eine Kitchenette, One Bedroom Suiten (56 m2, ohne Balkon, mit Kitchenette), Two Bedroom Suiten (86 m2) mit Balkon oder Terrasse sowie Kitchenette, Three Bedroom Suiten (126 m2) mit Terrasse sowie Kitchenette. Alle Zimmer und Suiten sind ausgestattet mit TV, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe, Fön, Bademantel, Hausschuhe, Hygeneartikel, täglich nat.&int. Tageszeitungen, Kissenmenu sowie WiFi kostenfrei.