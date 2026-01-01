Die Horizon View Suiten (68 m2) liegen alle auf der Parterre-Ebene im Nebengebäude und bieten eine Terrasse, die Mountain View Suiten (68 m2) mit Balkon liegen auf der 1. Etage des Hauptgebäudes mit Blick auf Pool und Berge, die Jabal Horizon View Suiten (68 m2) bieten eine noch schönere Sicht als die Horizon View Kategorie und die Ridge View Suiten (68 m2) alle auf der 1.

Etage mit Balkon und bestmöglicher Sicht hinunter ins Tal. Die Jabal Terrasse Suiten (119 m2) bieten zusätzlich einen grosszügigen Wohnbereich sowie eine grosse Terrasse und die Loft Suiten (119 m2) im Hauptgebäude untergebracht liegen auf 2 Etagen mit separatem Wohnzimmer, wobei diese Kategorie besonders für Familien geeignet sind. Die beiden Jabal Villen (470 m2) mit jeweils 2 Schlafzimmern, 1 Wohnzimmer sowie Privatpool schliessen das luxuriöse Suiten- und Villen-Angebot des Resorts ab. Alle Suiten- und Villen bieten WiFi kostenfrei.