Alila Jabal Akhdar
Jebel Akhdar
Beschreibung
Einleitung
Das 5*-Resort liegt auf über 2000 m.ü. M. auf dem Hochplateau Jebel Akhdar, was auf arabisch «grüner Berg» bedeutet, welches zum Hajar-Gebirge gehört. Inmitten der wunderschönen, dramatischen Berglandschaft bringt das 5*-Haus Luxus und Natur perfekt in Einklang und bietet 1 Restaurant mit internationalen Spezialitäten, 1 Lounge mit Getränken und Snacks, Outdoor Infinity Pool (beheizt), Indoor Plunge Pool, Fitness-Center, Bibliothek, 24h in-room dining service, Leisure Concierge Service unter anderem für Aktivitäten und Kurse sowie WiFi kostenfrei in öffentliche Bereichen.
Angebot
"Spa Alila" für Massagen und Behandlungen (7 Behandlungsräume mit Duschen und Jacuzzi).
Zimmer
Die Horizon View Suiten (68 m2) liegen alle auf der Parterre-Ebene im Nebengebäude und bieten eine Terrasse, die Mountain View Suiten (68 m2) mit Balkon liegen auf der 1. Etage des Hauptgebäudes mit Blick auf Pool und Berge, die Jabal Horizon View Suiten (68 m2) bieten eine noch schönere Sicht als die Horizon View Kategorie und die Ridge View Suiten (68 m2) alle auf der 1.
Etage mit Balkon und bestmöglicher Sicht hinunter ins Tal. Die Jabal Terrasse Suiten (119 m2) bieten zusätzlich einen grosszügigen Wohnbereich sowie eine grosse Terrasse und die Loft Suiten (119 m2) im Hauptgebäude untergebracht liegen auf 2 Etagen mit separatem Wohnzimmer, wobei diese Kategorie besonders für Familien geeignet sind. Die beiden Jabal Villen (470 m2) mit jeweils 2 Schlafzimmern, 1 Wohnzimmer sowie Privatpool schliessen das luxuriöse Suiten- und Villen-Angebot des Resorts ab. Alle Suiten- und Villen bieten WiFi kostenfrei.
Unterhaltung
Rose Lounge, Bibliothek, Alila Experiences, Yoga.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Wanderungen/Trekking (ohne Guide), beheizter Aussenpool, Fahrradverleih, Yoga (Zeiten auf Anfrage).
Sport gegen Gebühr
Wanderungen/Trekking mit Guide (breites Aktivitätsprogramm wird vom Hotel angeboten, Details auf Anfrage).
Kinder
Kids Club.
ab CHF 283.– / pro Person
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