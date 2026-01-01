Anantara Al Jabal Al Akhdar
Jebel Akhdar
Beschreibung
Einleitung
Das luxuriöse Anantara-Resort liegt über 2000 m.ü. M. auf dem Saiq Plateau umgeben von einer imposanten Berg-Landschaft und wunderschönen Canyons. Moderne und Luxus werden hier mit Tradition und Natur perfekt kombiniert und der Anantara-Service wird den höchsten Ansprüchen gerecht. Zur Anlage gehören 3 Restaurants (int./ital.), Plattform mit Sicht auf den Canyon, 1 Lounge, 1 Café, 1 Shisha Lounge, Outdoor Infinity Pool, 2 Jacuzzis, Kinder-Pool, Fitness-Center, Bibliothek, Business-Center sowie WiFi kostenfrei.
Angebot
Im bekannten Anantara-Spa werden verschiedene Behandlungen angeboten sowie Sauna, Indoor-Pool und Hammam.
Zimmer
Für Familien besonders gut geeignet ist die Two Bedroom Garden Pool Villa (309 m2), welche mit einem Wohnzimmer, einem Esszimmer, einem Pool und anliegendem Jacuzzi ausgestattet ist. Bei allen Villen ist ein Butler-Service inklusive. WiFi ist in allen Zimmern und Villen kostenfrei.
Die geräumigen Premier Canyon View Zimmer (60 m2) mit Balkon und Canyon-Sicht liegen im Parterre und bieten unter anderem TV, Badezimmer mit Regen-Dusche und separater Badewanne, Klimaanlage, Safe, Minibar, Kaffeemaschine und Bluetooth-Sound-Anlage. Die Deluxe Canyon View Zimmer (60 m2) mit gleicher Ausstattung liegen im Obergeschoss. Die One Bedroom Cliff Pool Villa (188 m2) bietet ein wunderbares Panorama von der Terrasse und dem privaten Infinity-Pool.
Für Familien besonders gut geeignet ist die Two Bedroom Garden Pool Villa (309 m2), welche mit einem Wohnzimmer, einem Esszimmer, einem Pool und anliegendem Jacuzzi ausgestattet ist. Bei allen Villen ist ein Butler-Service inklusive. WiFi ist in allen Zimmern und Villen kostenfrei.
Weitere Villen auf Anfrage.
Unterhaltung
1 Pool-Bar, Spice Spoons - Kochkurse, Lounge, Ausflüge in die Umgebung, Berg - Aktiv - Kletterwand (versch. Level).
Gratis-Sport
Fitness-Center, Tennis (Bälle und Wurfmaschine gegen Gebühr), Billard, 1 Infinity Pool und 1 Kids-Pool.
Sport gegen Gebühr
Yoga, Bogenschiessen, Mountainbike- und Trekking-Touren.
Kinder
Asfour Kids Club und Jabal Teens Club.
ab CHF 297.– / pro Person
Loading map...