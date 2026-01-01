Die geräumigen Premier Canyon View Zimmer (60 m2) mit Balkon und Canyon-Sicht liegen im Parterre und bieten unter anderem TV, Badezimmer mit Regen-Dusche und separater Badewanne, Klimaanlage, Safe, Minibar, Kaffeemaschine und Bluetooth-Sound-Anlage. Die Deluxe Canyon View Zimmer (60 m2) mit gleicher Ausstattung liegen im Obergeschoss. Die One Bedroom Cliff Pool Villa (188 m2) bietet ein wunderbares Panorama von der Terrasse und dem privaten Infinity-Pool.

Für Familien besonders gut geeignet ist die Two Bedroom Garden Pool Villa (309 m2), welche mit einem Wohnzimmer, einem Esszimmer, einem Pool und anliegendem Jacuzzi ausgestattet ist. Bei allen Villen ist ein Butler-Service inklusive. WiFi ist in allen Zimmern und Villen kostenfrei.



Weitere Villen auf Anfrage.