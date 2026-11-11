Pemba liegt im Norden Mosambiks auf einer Halbinsel an einer weiten, geschützten Bucht des Indischen Ozeans und gilt als Tor zum Quirimbas-Archipel. Die Hafenstadt verbindet lebhaften afrikanischen Alltag mit tropischem Küstenflair: palmengesäumte Strände, warmes, türkisfarbenes Wasser und Korallenriffe, die erstaunlich nah an der Küste liegen.

Tauchen und Schnorcheln gehören zu den grossen Trümpfen der Region: farbenprächtige Korallengärten, steil abfallende Riffkanten und eine vielfältige Unterwasserwelt machen Pemba zu einem lohnenden Ziel – vom ersten Schnuppertauchgang bis zum anspruchsvollen Riffabenteuer. Wer lieber über Wasser bleibt, geniesst lange Strandspaziergänge, Ausflüge mit der traditionellen Dhau oder schlicht das entspannte Tempo des mosambikanischen Küstenlebens.

Die Bade- und Tauchresorts in und um Pemba eignen sich für Reisende, die Strandferien abseits der grossen Touristenströme suchen – auch ideal als erholsamer Abschluss einer Safari im südlichen oder östlichen Afrika. Das Klima ist ganzjährig warm; die trockeneren Monate von etwa Mai bis Oktober gelten als angenehmste Reisezeit, im Südsommer sorgen kurze tropische Schauer für sattes Grün. Unsere Afrika-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich bei der Wahl des passenden Resorts.