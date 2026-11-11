Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Pemba, Mosambik

Pemba Reisen vom Spezialisten

Pemba liegt im Norden Mosambiks auf einer Halbinsel an einer weiten, geschützten Bucht des Indischen Ozeans und gilt als Tor zum Quirimbas-Archipel. Die Hafenstadt verbindet lebhaften afrikanischen Alltag mit tropischem Küstenflair: palmengesäumte Strände, warmes, türkisfarbenes Wasser und Korallenriffe, die erstaunlich nah an der Küste liegen.

Tauchen und Schnorcheln gehören zu den grossen Trümpfen der Region: farbenprächtige Korallengärten, steil abfallende Riffkanten und eine vielfältige Unterwasserwelt machen Pemba zu einem lohnenden Ziel – vom ersten Schnuppertauchgang bis zum anspruchsvollen Riffabenteuer. Wer lieber über Wasser bleibt, geniesst lange Strandspaziergänge, Ausflüge mit der traditionellen Dhau oder schlicht das entspannte Tempo des mosambikanischen Küstenlebens.

Die Bade- und Tauchresorts in und um Pemba eignen sich für Reisende, die Strandferien abseits der grossen Touristenströme suchen – auch ideal als erholsamer Abschluss einer Safari im südlichen oder östlichen Afrika. Das Klima ist ganzjährig warm; die trockeneren Monate von etwa Mai bis Oktober gelten als angenehmste Reisezeit, im Südsommer sorgen kurze tropische Schauer für sattes Grün. Unsere Afrika-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich bei der Wahl des passenden Resorts.

Unsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen

Badeferien in Mozambique

Komfortable Hotels direkt am Sandstrand für erholsame Badeferien

Fischfang, Mosambik

Tauchen in Mozambique

Erkunden Sie die bunte Unterwasserwelt von Mosambik

Tauchen, Mosambik

Reiseinformationen

Länderinformationen, Einreise, Klima und zahlreiche Tipps

San Antonio, Mosambik

Kataloge

Online blättern oder bestellen

catalog cover
Online blättern
catalog cover
Online blättern
catalog cover
Online blättern

Das könnte Sie auch interessieren