Badeferien Sansibar

Badeferien in Tansania stecken voller Entspannung und Ruhe. Der weisse Sandstrand, das kristallklare Meer und die luxuriösen und komfortablen Hotels und Resorts – für gelungene Ferien auf Sansibar ist alles angerichtet. Mit den traditionellen Segelbooten können Sie sich selbst ein Bild von der Schönheit Sansibars verschaffen. Ein Märchen wird auf Mafia Island wahr. Die Hotels in Sansibar sind vielfältig und für jede Preisklasse sollte etwas zu finden sein. Spannende Safaris werden direkt in den Hotelanlagen angeboten. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Badeferien in Sansibar und lassen Sie sich ausführlich beraten.