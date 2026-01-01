African Explorer «Juwel der Wüste» ab Zürich

1 . Tag Abflug Abends Abflug ab Zürich via Frankfurt nach Kapstadt.

2 . Tag Kapstadt Am Morgen Ankunft in Kapstadt, wo Ihre Reiseleitung Sie am Flughafen empfängt. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

3 . Tag Abfahrt des African Explorer Nach einer Stadtrundfahrt durch Kapstadt heisst es «Einsteigen bitte!» wenn Ihr Sonderzug den Bahnhof von Kapstadt verlässt. Sie fahren durch die weiten, offenen Ebenen der Grossen Karoo. Sie fahren zum kleinen, viktorianischen Ort Matjiesfontein.

4 . Tag Northern Cape Geniessen Sie die vorbeiziehende Landschaft und erfahren Sie mehr über Ihr Reiseziel bei den interessanten Bordvorträgen.

5 . Tag Augrabies Falls In Upington verlassen Sie den Zug und fahren per Bus zu den bekannten Augrabies Falls. Anschliessend erfolgt die Weiterfahrt per Zug.

6 . Tag Fish River Canyon Per Bus fahren Sie durch unberührte Halbwüstenlandschaft zum Fish River Canyon. Der zweitgrösste Canyon der Erde gehört zweifellos zu den Naturwundern im Südlichen Afrika. Wer möchte, kann eine Kurzwanderung am Canyon-Rand unternehmen. Danach bleibt vor Sonnenuntergang noch Zeit für einen Kurzausflug zum Köcherbaumwald.

7-8 . Tag Namibwüste Per Bus fahren Sie von Mariental zum Namib-Naukluft-Nationalpark. Tauchen Sie zwei Tage lang in die Ruhe und Weite der urtümlichen Landschaft der ältesten Wüste der Welt ein. Die frühen Morgenstunden sind die beste Zeit, die orange leuchtenden Dünen der Namib im Farbenspiel des Morgenlichts zu erleben. Zum Sonnenuntergang können Sie eine romantische Fahrt durch die Wüstenlandschaft geniessen. Sie übernachten in einer Lodge in der Namibwüste.

9 . Tag Swakopmund Ca. 5 Stunden dauert die Busfahrt nach Swakopmund an die Atlantikküste, das vielerorts an eine deutsche Kleinstadt erinnert. Am Nachmittag bleibt Zeit für einen Bummel über die Uferpromenade, bevor Sie abends wieder an Bord Ihres Zuges erwartet werden.

10 . Tag Walvis Bay Heute Morgen starten Sie zu einer entspannten Katamaran-Cruise mit Brunch an Bord. Mit etwas Glück sehen Sie Seelöwen, Pelikane, Robben und Flamingos. Zurück an Land haben Sie Zeit zur freien Verfügung in Swakopmund, bevor Sie den Tag mit einem Sundowner ausklingen lassen.

11 . Tag Spitzkoppe Früh am Morgen verlässt Ihr Zug Swakopmund und fährt zurück Richtung Osten. Unterwegs hält Ihr Zug für einen Ausflug zur 1700 m hohen Spitzkoppe.

12 . Tag Etosha Nationalpark Per Bus fahren Sie zum südwestlichen Eingang des Etosha-Nationalparks, welchen Sie von Südwest nach Osten durchqueren. Auf der Fahrt passieren Sie diverse Wasserlöcher, die oftmals von Tieren frequentiert werden. Gegen Abend kommen Sie in Ihrer Lodge an, die sich in der Nähe des Parks befindet.

13 . Tag Etosha Nationalpark Vormittags begeben Sie sich auf eine Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug in den Etosha-Nationalpark um mit etwas Glück Elefanten, Löwen und andere Wildtiere aus der Nähe zu beobachten. Am Nachmittag erfolgt die Rückfahrt Richtung Süden mit dem Zug.

14 . Tag Windhoek Am frühen Morgen führt die Bahnreise durch private Wildfarmen und nicht selten sind Giraffen, Springböcke und Strausse neben den Schienen zu beobachten. Am Vormittag rollt Ihr Zug schliesslich in den Windhoeker Bahnhof ein. Auf einer Stadtrundfahrt erleben Sie die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Namibias. Fahrt zu Ihrem Hotel und Abschiedsabendessen.

15 . Tag Abschied von Afrika Vormittags bleibt Ihnen Zeit zur freien Verfügung. Am Mittag heisst es Abschied nehmen von Ihrer Reiseleitung.

16 . Tag Ankunft in der Schweiz Ankunft in Zürich.