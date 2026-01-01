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African Explorer «Juwel der Wüste» ab Zürich

Exklusiv fährt der Sonderzug durch die grandiosen Landschaften Namibias. Auf dieser einzigartigen Reise starten Sie in Kapstadt und lernen anschliessend auf der Weiterfahrt Namibia in seiner ganzen Vielfalt kennen: Vom Fish River Canyon bis zu den aprikosenfarbenen Dünen des Sossusvlei, von der beschaulichen Kleinstadt Swakopmund bis zum Etosha-Nationalpark.

Reisedaten Kapstadt–Windhoek
2024: 16.11.-01.12.
2025: 20.01.-04.02., 05.03.-20.03., 29.10.-13.11.

Reisedaten Windhoek–Kapstadt
2024: 29.11.-14.12.
2025: 20.02.-07.03., 16.10.-31.10.
African Explorer «Juwel der Wüste» ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Eindrucksvolle Stadtrundfahrt Kapstadt
- Abwechslungsreichen Landschaften erleben
- Entdecken Sie den 2. grössten Canyon der Welt
- Tierbegegnungen im Etosha Nationalpark
Icon calendar 16 Tage / 15 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Abflug

Abends Abflug ab Zürich via Frankfurt nach Kapstadt.

2. Tag Kapstadt

Am Morgen Ankunft in Kapstadt, wo Ihre Reiseleitung Sie am Flughafen empfängt. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

3. Tag Abfahrt des African Explorer

Nach einer Stadtrundfahrt durch Kapstadt heisst es «Einsteigen bitte!» wenn Ihr Sonderzug den Bahnhof von Kapstadt verlässt. Sie fahren durch die weiten, offenen Ebenen der Grossen Karoo. Sie fahren zum kleinen, viktorianischen Ort Matjiesfontein.

4. Tag Northern Cape

Geniessen Sie die vorbeiziehende Landschaft und erfahren Sie mehr über Ihr Reiseziel bei den interessanten Bordvorträgen.

5. Tag Augrabies Falls

In Upington verlassen Sie den Zug und fahren per Bus zu den bekannten Augrabies Falls. Anschliessend erfolgt die Weiterfahrt per Zug.

6. Tag Fish River Canyon

Per Bus fahren Sie durch unberührte Halbwüstenlandschaft zum Fish River Canyon. Der zweitgrösste Canyon der Erde gehört zweifellos zu den Naturwundern im Südlichen Afrika. Wer möchte, kann eine Kurzwanderung am Canyon-Rand unternehmen. Danach bleibt vor Sonnenuntergang noch Zeit für einen Kurzausflug zum Köcherbaumwald.

7-8. Tag Namibwüste

Per Bus fahren Sie von Mariental zum Namib-Naukluft-Nationalpark. Tauchen Sie zwei Tage lang in die Ruhe und Weite der urtümlichen Landschaft der ältesten Wüste der Welt ein. Die frühen Morgenstunden sind die beste Zeit, die orange leuchtenden Dünen der Namib im Farbenspiel des Morgenlichts zu erleben. Zum Sonnenuntergang können Sie eine romantische Fahrt durch die Wüstenlandschaft geniessen. Sie übernachten in einer Lodge in der Namibwüste.

9. Tag Swakopmund

Ca. 5 Stunden dauert die Busfahrt nach Swakopmund an die Atlantikküste, das vielerorts an eine deutsche Kleinstadt erinnert. Am Nachmittag bleibt Zeit für einen Bummel über die Uferpromenade, bevor Sie abends wieder an Bord Ihres Zuges erwartet werden.

10. Tag Walvis Bay

Heute Morgen starten Sie zu einer entspannten Katamaran-Cruise mit Brunch an Bord. Mit etwas Glück sehen Sie Seelöwen, Pelikane, Robben und Flamingos. Zurück an Land haben Sie Zeit zur freien Verfügung in Swakopmund, bevor Sie den Tag mit einem Sundowner ausklingen lassen.

11. Tag Spitzkoppe

Früh am Morgen verlässt Ihr Zug Swakopmund und fährt zurück Richtung Osten. Unterwegs hält Ihr Zug für einen Ausflug zur 1700 m hohen Spitzkoppe.

12. Tag Etosha Nationalpark

Per Bus fahren Sie zum südwestlichen Eingang des Etosha-Nationalparks, welchen Sie von Südwest nach Osten durchqueren. Auf der Fahrt passieren Sie diverse Wasserlöcher, die oftmals von Tieren frequentiert werden. Gegen Abend kommen Sie in Ihrer Lodge an, die sich in der Nähe des Parks befindet.

13. Tag Etosha Nationalpark

Vormittags begeben Sie sich auf eine Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug in den Etosha-Nationalpark um mit etwas Glück Elefanten, Löwen und andere Wildtiere aus der Nähe zu beobachten. Am Nachmittag erfolgt die Rückfahrt Richtung Süden mit dem Zug.

14. Tag Windhoek

Am frühen Morgen führt die Bahnreise durch private Wildfarmen und nicht selten sind Giraffen, Springböcke und Strausse neben den Schienen zu beobachten. Am Vormittag rollt Ihr Zug schliesslich in den Windhoeker Bahnhof ein. Auf einer Stadtrundfahrt erleben Sie die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Namibias. Fahrt zu Ihrem Hotel und Abschiedsabendessen.

15. Tag Abschied von Afrika

Vormittags bleibt Ihnen Zeit zur freien Verfügung. Am Mittag heisst es Abschied nehmen von Ihrer Reiseleitung.

16. Tag Ankunft in der Schweiz

Ankunft in Zürich.

Bahnreise 16 Tage ab Kapstadt bis Windhoek
Im Preis inbegriffen
  • Flugreise ab/bis Zürich
  • Rundreise gemäss Ausschreibung
  • 5 Hotel-/Lodgeübernachtungen
  • Bahnfahrt inkl. 8 Übernachtungen
  • Ausflüge & Transfers in klimatisierten Reisebussen
  • 13 Frühstücke, 7 Mittagessen, 13 Abendessen
  • Aktivitäten gemäss Programm
  • Ausführliche Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen
  • Trinkgelder und persönliche Auslagen
  • Getränke

Preise
16 Tage / 15 Nächte Preis auf Anfrage

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