Der Victoria Falls Nationalpark

Die berühmten Victoria Fälle gehören zu den sieben bedeutendsten Naturwundern der Erde und bilden zugleich den grössten Wasservorhang Afrikas. Sie werden aus dem Oberlauf des Sambesi gespeist und liegen zwischen den beiden Grenzstädten Victoria Falls in Simbabwe sowie Livingstone in Sambia. Um diese beeindruckende Sehenswürdigkeit zu besuchen, reisen Sie über Johannesburg am besten per Flugzeug an. Alternativ erreichen Sie die Victoria Fälle auch auf Mietwagenreisen von Namibia aus. Im Victoria Falls Nationalpark erwartet Sie ein atemberaubendes Naturschauspiel, das für unvergessliche Eindrücke sorgt. Anwohner nennen die Fälle Mosi-oa-Tunya, was so viel wie «donnernder Rauch» bedeutet. In der Umgebung der Wasserfälle finden Sie mehrere hervorragende Lodges und Hotels, von denen Sie innerhalb weniger Minuten zu Fuss an die schönsten Aussichtspunkte gelangen. Fragen Sie am besten unsere Afrika-Spezialisten, die Sie gern bei der Auswahl und bei der Reiseplanung unterstützen.