Inselparadies: Madagaskar Rundreisen

Ursprüngliche Natur, exotische Tiere und weisse Traumstrände – das erwartet Sie in Ihren Madagaskar Ferien. In freier Wildbahn können Sie auf einer Rundreise durch das Land die faszinierende Tierwelt kennenlernen. Lemuren, Varis, Kattas und Makis begegnen Ihnen auf geführten Touren durch das zerklüftete Hochland. Immergrüne Regenwälder werden von Savannen unterbrochen und an den Küsten des Landes befinden sich traumhafte Lagunen mit feinen Sandstränden. Unsere Madagaskar Spezialisten kennen die schönsten Routen über die magische Insel, die vor Afrika liegt. In einem persönlichen Gespräch verraten sie Ihnen wo Sie Ihre Entdeckertour starken können und in welchen Höhlen Sie der Unterwasserwelt ganz nahekommen können.