Abenteuer im Okavango Delta

Der Okavango bildet ein eindrucksvolles Delta, bevor er nach einer 1'500 km langen Reise in der Kalahari verschwindet. In dieser Wasserlandschaft gedeiht eine exotische Vegetation, die vielen seltenen Tierarten Raum und Heimat bietet. Auf einer Tour mit dem Mokoro genannten Einbaum tauchen Sie ein in die Atmosphäre dieser geheimnisvollen ursprünglichen Lebensräume. Erleben Sie auf Safaris unvergessliche Begegnungen mit Elefanten, Nashörnern, Flusspferden und Krokodilen! Die Unterkünfte in komfortablen Camps und Lodges auf den Inseln des Deltas werden Sie begeistern. Unsere Afrika Spezialisten beraten Sie kompetent bei Ihren Reiseplanungen.