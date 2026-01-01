Badeferien im TUI BLUE El Dorado Suites ab Schweiz
Badeferien im TUI BLUE El Dorado Suites ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Traumhaftes Karibikflair
- Entspannte Abendunterhaltung
- Hochwertiges Gourmet All-Inclusive
- Grösszügige Poollandschaft
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute starten Sie Ihre Badeferien mit dem Flug von Zürich nach Cancún.
2-7. Tag TUI BLUE El Dorado Suites
Starten Sie mit einem opulenten Frühstück in den Tag. Tagsüber können Sie an den exklusiven Pools oder am nahegelegenen Strand entpsannen. Geniessen Sie kulinarische Köstlichkeiten in den erstklassigen Restaurants des Hotels. Aktive Gäste können das Fitnessstudio nutzen oder Wassersportabenteuer erleben. Der Nachmittag gehört der Erholung im Spa, gefolgt von einem romantischen Abendessen bei Sonnenuntergang. Die exquisiten Suiten bieten einen luxuriösen Rückzugsort. Ein Tag im TUI BLUE El Dorado Suites verspricht unvergessliche Momente inmitten von Eleganz und Wohlbefinden.
8. Tag Rückreise
Ihre Reise endet heute und Sie reisen mit dem Flugzeug von Cancún zurück nach Zürich.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in der Juniorsuite
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage