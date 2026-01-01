Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen

Badeferien im TUI BLUE El Dorado Suites ab Schweiz

Besondere Wohlfühlmomente für entspannte Ferien auf höchstem Niveau, ideal für Gäste ab 18 Jahren. Traumhaftes Karibikflair sowie das hochwertige Gourmet-All-Inclusive-Restaurant lassen Geniesserherzen höherschlagen.
Badeferien im TUI BLUE El Dorado Suites ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Traumhaftes Karibikflair
- Entspannte Abendunterhaltung
- Hochwertiges Gourmet All-Inclusive
- Grösszügige Poollandschaft
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute starten Sie Ihre Badeferien mit dem Flug von Zürich nach Cancún.

2-7. Tag TUI BLUE El Dorado Suites

Starten Sie mit einem opulenten Frühstück in den Tag. Tagsüber können Sie an den exklusiven Pools oder am nahegelegenen Strand entpsannen. Geniessen Sie kulinarische Köstlichkeiten in den erstklassigen Restaurants des Hotels. Aktive Gäste können das Fitnessstudio nutzen oder Wassersportabenteuer erleben. Der Nachmittag gehört der Erholung im Spa, gefolgt von einem romantischen Abendessen bei Sonnenuntergang. Die exquisiten Suiten bieten einen luxuriösen Rückzugsort. Ein Tag im TUI BLUE El Dorado Suites verspricht unvergessliche Momente inmitten von Eleganz und Wohlbefinden.

8. Tag Rückreise

Ihre Reise endet heute und Sie reisen mit dem Flugzeug von Cancún zurück nach Zürich.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung in der Juniorsuite
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 01.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen