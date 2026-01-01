Badeferien im TUI BLUE El Dorado Suites ab Schweiz

TUI BLUE El Dorado Suites

Starten Sie mit einem opulenten Frühstück in den Tag. Tagsüber können Sie an den exklusiven Pools oder am nahegelegenen Strand entpsannen. Geniessen Sie kulinarische Köstlichkeiten in den erstklassigen Restaurants des Hotels. Aktive Gäste können das Fitnessstudio nutzen oder Wassersportabenteuer erleben. Der Nachmittag gehört der Erholung im Spa, gefolgt von einem romantischen Abendessen bei Sonnenuntergang. Die exquisiten Suiten bieten einen luxuriösen Rückzugsort. Ein Tag im TUI BLUE El Dorado Suites verspricht unvergessliche Momente inmitten von Eleganz und Wohlbefinden.