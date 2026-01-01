Selva Bananito ab Bananito
Selva Bananito ab Bananito
Preis auf Anfrage
ab/bis Bananito
Highlights:
- Abenteuer und Dschungelerlebnis pur
- Hängematte in der Ökolodge
- Zu Fuss durch den Dschungel
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bananito (Salon Delia) - Lodge (M, A)
Der Jeep der Lodge holt Sie in Bananito ab. Weiter geht es mit einem geländegängigen Fahrzeug über holprige Pisten durch Flüsse und Bäche bis zur Lodge. Nach einem Willkommensdrink und dem Mittagessen haben Sie die Möglichkeit, sich in den Hängematten der komfortablen Lodge zu entspannen oder einen fakultativen Ausflug zu unternehmen. Abendessen in der Lodge.
Von San José sind es ca. 3 Fahrstunden.
Der Jeep der Lodge holt Sie in Bananito ab. Weiter geht es mit einem geländegängigen Fahrzeug über holprige Pisten durch Flüsse und Bäche bis zur Lodge. Nach einem Willkommensdrink und dem Mittagessen haben Sie die Möglichkeit, sich in den Hängematten der komfortablen Lodge zu entspannen oder einen fakultativen Ausflug zu unternehmen. Abendessen in der Lodge.
Hotel-Info: 11 Bungalows
Lage: Die Lodge befindet sich mitten im Regenwald, an der südlichen Karibikküste, zwischen Cahuita und Puerto Limón gelegen.
Von San José sind es ca. 3 Fahrstunden.
Angebot: Die Selva Bananito Lodge ist ein vorbildliches ökologisches Projekt, das mit sanftem Tourismus den Regenwald zu schützen versucht. Das Abendessen wird bei romantischem Kerzenlicht serviert.
Zimmer: Die Bungalows bieten Dusche/WC (solargeheiztes Wasser) und grosse Terrassen mit Hängematten. Die Superior Bungalows sind etwas grössen und bieten spektakuläre Ausblicke.
2. Tag Bananito (F, M, A)
Zusammen mit Ihrem Naturführer wandern Sie nach dem Frühstück auf Dschungelpfaden ca. zwei Stunden durch den Wald und geniessen die schöne Landschaft. Gegen eine Extragebühr können Sie diese Wanderung auf 6 Stunden ausdehnen und einen beeindruckenden Wasserfall besuchen. Hier bietet sich zusätzlich eine ganz besondere Erfrischung an: Abseilen im Wasserfall. Den ganzen Tag beobachten Sie die Natur und die vielfältige Vogelwelt.
3. Tag Lodge - Bananito (F)
Am Vormittag werden Sie mit dem 4x4-Fahrzeug wieder nach Bananito gebracht.
Jungle Lodge Tour 3 Tage ab/bis Bananito
- - Transfers ab/bis Bananito im Jeep
- - Touren und Besichtigungen gemäss Programm
- - lokale englischsprechende Reiseleitung
- - Übernachtungen in der Lodge
- - täglich Frühstück, Mittagessen, Abendessen
- - Trinkgelder
- - nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren
- - Sonderkonditionen an Feiertagen und speziellen Anlässen
- - Ausserordentliche Annullationsbedingungen
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage