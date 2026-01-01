Beschreibung

Lage Das Erstklasshotel ist im Warehouse Arts District gelegen. Der Hafen von New Orleans und das Kongresszentrum sind nur einen Block entfernt. Das French Quarter erreichen Sie in etwa 20 Gehminuten.

Angebot Zu den Einrichtungen zählen ein Restaurant, eine Bar, ein Aussenpool auf dem Dach, Fitnesscenter, Souvenirshop und Waschsalon. Spa-Services können gebucht werden.