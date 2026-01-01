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New Orleans Marriott

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New Orleans

Das klassische Hotel verbindet Tradition mit modernen Annehmlichkeiten. Die Nähe zu Kongresszentrum und Hafen ist ebenfalls ein Plus.

Beschreibung

Lage
Das Erstklasshotel ist im Warehouse Arts District gelegen. Der Hafen von New Orleans und das Kongresszentrum sind nur einen Block entfernt. Das French Quarter erreichen Sie in etwa 20 Gehminuten.
Angebot
Zu den Einrichtungen zählen ein Restaurant, eine Bar, ein Aussenpool auf dem Dach, Fitnesscenter, Souvenirshop und Waschsalon. Spa-Services können gebucht werden.
Zimmer
331 moderne, mit kreativen Elementen eingerichtete Zimmer, welche mit Kaffeekocher, und WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage

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