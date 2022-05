Wichtige Reisehinweise für die USA

Hotels und Motels bieten bequeme Übernachtungsmöglichkeiten ab ca. USD 40.- pro Zimmer an. Motels finden Sie überall - an den Highways, in Vororten von Städten, im Stadtzentrum und in Geschäftsvierteln. Vorreservationen für Motels sind in der Regel nicht notwendig, während der Hauptreisezeit (Juli – August und im Dezember) können einzelne Motels jedoch ausgebucht sein. Bei Motels ist das Parken in der Regel kostenlos. Bei Hotels in Stadtzentren können Parkplätze gebührenpflichtig sein. In einzelnen Städten (z.B. New York, San Francisco, Miami Beach etc.) kann das Parken sehr teuer werden. Zunehmend beliebter werden B&B's (Bed and Breakfast) - Unterkünfte, die meist kleine, privatbetriebene Häuser sind. Diese sind vor allem in Neuengland, in den Südstaaten und in Kanada anzutreffen.