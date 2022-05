Von den wasserfallartig gestreiften Granitwänden, die das smaragdgrüne Yosemite Valley stützen, bis hin zu den riesigen Mammutbäumen, die in Mariposa Grove in die Luft ragen, erweckt der Yosemite Nationalpark ein Gefühl der Ehrfurcht und Verehrung. Der drittälteste Nationalpark des Landes liegt in der kalifornischen Sierra Nevada und wird auch Sie tief beeindrucken: das hochmütige Profil des Half Dome, die Präsenz des El Capitan, die drängenden Nebel der Yosemite Falls, die Edelsteinseen der subalpinen Wildnis des Hochlandes und die unberührten Pfade von Hetch Hetchy. Besuchen Sie den Nationalpark über das gesamte Jahr. Mehr Tipps erhalten Sie von unseren USA Reisespezialisten.