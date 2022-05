Der Arches Nationalpark ist eine echte Wunderwelt. Mit über 2000 Steinbögen beherbergt dieser die weltweit grösste Konzentration solcher Bögen, die durch Erosion und Verwitterung ständig neu entstehen und wieder vergehen. Um die Schönheit des Parkes zu erkunden, stehen Ihnen unzählige Wanderwege von verschiedener Länge und Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Diese führen zu atemberaubenden Aussichtspunkten oder zu direkt zu einzelnen Steinbögen. Die bekanntesten Bögen sind sicherlich der Balanced Rock und der Delicate Arch. Vor allem im Licht der untergehenden Sonne zeigen Sie sich in Ihrer ganzen Schönheit, wenn das Felsgestein vor dem blauen Himmel noch in intensiveren Rottönen leuchtet. Profitieren Sie vom Know-how unserer Spezialisten, welche den Park aus eigener Reiseerfahrung kennen und Ihnen so die besten Tipps geben können.