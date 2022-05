Reisen in den Osten der USA

Die Ostküste – Reisezeit und Klima

Die Ostküste erstreckt sich weit genug, um ein eigenes Klima zu haben, und unterscheidet sich daher von Norden nach Süden. Die Wintermonate sind im Norden schneereich und im Süden mild, während die Sommermonate im Norden warme Tage und im Süden lange, heisse Perioden mit sich bringen. Eine der besten Zeiten, um an die Ostküste zu reisen, ist der Herbst (auf Englisch «Fall»). Während des Indian Summers, auch die fünfte Jahreszeit genannt, erstrahlt die von Besuchern oft so abgetane Ecke der USA Jahr für Jahr in den schönsten Herbstfarben. Der Indian Summer ist vergleichbar mit unserem Altweibersommer und bezeichnet eine Warmwetterperiode, die meteorologisch in den Herbst des Jahres fällt. In dieser Zeit verfärben sich die Blätter in den Parks, Wäldern und Nationalparks zu einem einzigartigen Naturschauspiel.

Wenn Sie in den Osten der Vereinigten Staaten reisen, bedenken Sie bitte, dass die Temperatur zwischen den Reisezielen stark variieren kann. Im Durchschnitt wird es umso kühler, je weiter Sie in den Norden reisen. Küstenstädte wie Washington DC und New York neigen dazu, in den Sommermonaten feucht zu sein. Die feuchte Luft verteilt sich, je weiter man ins Landesinnere reist. Wir empfehlen Ihnen, vor der Reise das lokale Wetter an jedem Ihrer Reiseziele zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie auf die Bedingungen angemessen vorbereitet sind. Gerne beraten wir Sie persönlich und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.