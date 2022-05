Mittlerer Westen Reisen

Der Mittlere Westen der USA umfasst eine grosse und vielfältige Region, die sich von den Gipfeln der Rocky Mountains bis zu den pulsierenden Städten St. Louis und Chicago erstreckt. Da es dazwischen viele Nationalparks und landschaftlich reizvolle Farmlandschaften zu entdecken gibt, ist es am besten, sich bei einem Urlaub im Mittleren Westen auf einen oder zwei Staaten zu konzentrieren oder Ihre Ferien mit einer Mietwagenrundreise entlang der Route 66 zu verbinden. Die meisten Reise-Angebote konzentrieren sich in den Vereinigten Staaten auf die Städte an der Ost- und Westküste, sowie den Süden. Jedoch gibt es im Herzen des Landes viele Top-Reiseziele, wie die Stadt Chicago, das «Tor zum Westen» in St. Louis, die Automobil- und Musikgeschichte in Detroit und Hunderte andere Traditionen und Sehenswürdigkeiten, die den Westen definitiv zu einem Ort machen, den es zu sehen gilt. Unsere USA-Spezialisten sind voraus geflogen und haben die besten Hotels für Sie inspiziert – gerne beraten wir Sie persönlich!