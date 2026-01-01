Motorhome Rundreise From the Rockies to the Ocean ab Denver

1-2 . Tag Estes Park / Rocky Mountain Nationalpark (ca. 105 km) In Denver übernehmen Sie Ihr Motorhome. Danach geht es in den wunderschönen Rocky Mountains Nationalpark. Er begeistert mit schneebedeckten Gipfeln, alpinen Seen, weitläufigen Wäldern, einer reichen Tierwelt und vielen schönen Wanderwegen. Die Panoramastrasse Trail Ridge Road ist die höchste asphaltierte Strasse Nordamerikas und bietet spektakuläre Ausblicke über das Bergpanorama.

3 . Tag Cheyenne (ca. 140 km) Die Fahrt führt hinab durch den eindrucksvollen Big Thompson Canyon. Die Landschaft wechselt zu sanften Ebenen und endlosen Weiten. Vorbei geht die Fahrt an charmanten Orten wie Fort Collins mit seiner historischen Altstadt. Ihr heutiges Etappenziel ist die Westernstadt Cheyenne.

4-5 . Tag Mount Rushmore / Custer State Park (ca. 460 km) Hoch über den Wäldern blicken die gewaltigen Gesichter von George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln vom Granitfelsen des Mount Rushmore herab. Ein kurzer Rundgang auf dem «Presidential Trail» bringt die Besucher näher an das Monument heran, während das Besucherzentrum spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichte gibt. Nur eine kurze Fahrt entfernt liegt der Custer State Park. Hier eröffnen sich weite Prärien, dichte Wälder und malerische Seen. Besonders bekannt ist der Park für seine grossen Bisonherden, die man mit etwas Glück direkt am Strassenrand beobachten kann. Die kurvenreiche Needles Highway führt durch spektakuläre Felsformationen, und die Wildlife Loop Road macht ihrem Namen alle Ehre: Neben Bisons zeigen sich oft Antilopen, Wildesel oder Dickhornschafe.

6 . Tag Cody (ca. 570 km) Durch die Bighorn Mountains geht es weiter nach Cody. Die Stadt wurde von Buffalo Bill gegründet und gilt als das Tor zum Yellowstone Nationalpark. Die kleine Stadt bietet Cowboy-Atmosphäre mit Rodeos, Westernshows und Museen rund um die Pionierzeit. Besonders sehenswert ist das Buffalo Bill Center of the West, ein Museums-Komplex mit Ausstellungen zu Natur, Geschichte und Kunst. Abends locken Rodeo-Vorführungen oder gemütliche Restaurants mit rustikalem Charme.

7-9 . Tag Yellowstone Nationalpark (ca. 85 km) Amerikas erster Nationalpark ist ein wahres Naturwunder voller Kontraste: brodelnde Geysire, dampfende Schwefelfelder, glasklare Seen und dichte Wälder prägen das Bild. Der berühmte Old Faithful beeindruckt mit seinen regelmässigen Wasserfontänen, während die farbenfrohen Thermalquellen wie die Grand Prismatic Spring einen beinahe surrealen Anblick bieten. Die Tierwelt macht Yellowstone besonders spannend: Bisons, Elche, Wölfe und Bären lassen sich häufig in freier Wildbahn beobachten, vor allem entlang der Strassen und in den offenen Tälern. Familienfreundliche Wanderungen führen durch die malerischen Landschaften, z. B. am Yellowstone Lake, durch die Lamar Valley oder zu den spektakulären Wasserfällen am Grand Canyon of the Yellowstone. Ob bei kurzen Stopps an den Aussichtspunkten, Picknicks am See oder ausgedehnten Wanderungen – Yellowstone verbindet Abenteuer, Naturwunder und Tierbeobachtungen auf einzigartige Weise. Jeder Schritt im Park eröffnet neue, atemberaubende Perspektiven auf eine der faszinierendsten Landschaften der Welt.

10 . Tag Butte (ca. 240 km) Vorbei an kleinen Orten wie Bozeman, einer charmanten Universitätsstadt mit historischem Zentrum, öffnen sich die weiten Ebenen Montanas, während die Rocky Mountains langsam im Rückspiegel verschwinden. Eine abwechslungsreiche Landschaft aus grünen Tälern, sanften Hügeln und vereinzelt Flüssen begleiten die Fahrt. In Butte lohnt sich ein Bummel durch die historische Innenstadt mit ihren Bergbau-Museen und die Fahrt zum Copper King Mansion, die die reiche Geschichte der Stadt lebendig werden lässt.

11-12 . Tag Glacier Nationalpark (ca. 400 km) Sie kommen heute an Missoula vorbei, einer lebhaften Universitätsstadt am Clark Fork River. Anschliessend geht die Reise weiter nordwärts vorbei an malerischen Seen und Flüssen, bevor sich die Strasse wieder entlang der Rocky Mountains schlängelt. Unterwegs bieten Orte wie Kalispell oder Whitefish Gelegenheit für einen Zwischenstopp bevor die beeindruckenden Gipfel des Glacier Nationalparks auftauchen. Im Park erwarten Sie glasklare Gletscherseen, tiefe Täler und unberührte Natur. Die «Going-to-the-Sun Road» gilt als Highlight und bietet spektakuläre Blicke auf Gletscher, Wasserfälle und alpine Landschaften.

13 . Tag Waterton Lakes Nationalpark (ca. 200 km) Unterwegs durchqueren Sie offene Täler und dichte Wälder. Kurz vor der Grenze zu Kanada passieren Sie kleine Orte wie Belly River oder Pincher Creek, die zu einem Fotostopp einladen. Anschliessend erreichen die den Waterton Lakes Nationalpark, wo glasklare Seen, bewaldete Berge und malerische Wanderwege auf Sie warten.

14-15 . Tag Banff (ca. 375 km) Der Banff Nationalpark ist der älteste Nationalpark Kanadas und ist bekannt für seine glasklaren Bergseen wie Lake Louise oder Moraine Lake sowie imposante Gipfel und tosende Wasserfälle. Der Icefields Parkway führt durch spektakuläre Berglandschaften. Die Stadt Banff liegt malerisch im Herzen des Parks und verbindet Outdoor-Abenteuer mit urbanem Flair.

16 . Tag Revelstoke (ca. 280 km) Die heutige Etappe führt Sie durch einige der beeindruckendsten Landschaften der kanadischen Rocky Mountains. Auf dem Trans-Canada Highway geht es westwärts, vorbei an malerischen Bergen und glitzernden Seen. Weiter westlich passieren Sie den Kicking Horse Pass, ein historischer Gebirgspass, der spektakuläre Panoramen bietet. Revelstoke, eine charmante Bergstadt am Columbia River, ist ein Zentrum für Wanderer, Biker und Ausgangspunkt für den nahegelegenen Mount Revelstoke Nationalpark.

17 . Tag Kelowna (ca. 250 km) Nach der Fahrt durch die Berge öffnet sich das Tal des Okanagan Lake, und die Landschaft wandelt sich zu sanften Weinbergen, Obstplantagen und Seen. Schliesslich erreichen Sie Kelowna, die grösste Stadt im Okanagan Valley, bekannt für ihre Weingüter, Freizeitmöglichkeiten am See und familienfreundliche Strände.

18 . Tag Manning Provincial Park (ca. 250 km) Unterwegs bieten Städte wie Spences Bridge oder Cache Creek Möglichkeiten für eine kurze Pause oder einen kleinen Spaziergang, bevor die Route wieder bergiger wird. Kurz vor dem Park tauchen die ersten Ausläufer der Cascade Mountains auf, und die Strasse schlängelt sich durch enge Täler und vorbei an Bächen, die den Eindruck unberührter Wildnis vermitteln. Am Ziel angekommen, empfängt der Manning Provincial Park Besucher mit dichten Wäldern, klaren Seen und zahlreichen Wanderwegen.

19-20 . Tag Vancouver (ca. 230 km) Vancouver, an der Westküste Kanadas gelegen, begeistert mit einer Mischung aus urbanem Flair und spektakulärer Natur. Die Stadt liegt zwischen Pazifik und Bergen, wodurch sich Strände, Parks und Wanderwege direkt vor der Haustür befinden. Highlights für Besucher sind der Stanley Park mit seinen Totempfählen und Radwegen, die Capilano Suspension Bridge, das lebendige Gastown mit Kopfsteinpflaster und historischen Gebäuden sowie die modernen Viertel Downtown und Yaletown. Vancouver bietet Kultur, Shopping, Outdoor-Aktivitäten und erstklassige Restaurants.

21 . Tag Seattle (ca. 280 km) Heute überqueren Sie die Grenze zurück in die USA. Seattle ist bekannt für seine Mischung aus urbanem Leben, Hafenflair und Naturkulisse. Die Stadt beeindruckt mit der Space Needle, dem historischen Pike Place Market, den lebhaften Uferpromenaden und Museen wie dem Museum of Pop Culture. Besucher geniessen ausserdem die Aussicht auf die Berge und das Wasser, die vielfältige Restaurantszene und zahlreiche Parks.

22 . Tag Rück- oder Weiterreise Rückgabe Ihres Motorhomes und individuelle Rück- oder Weiterreise