Motorhomereise - Best of the West ab Los Angeles

1 . Tag Joshua Tree Nationalpark (ca. 260 km) Übernahme des Motorhomes in Los Angeles. Von hier aus führt die Route über die San Bernardino Mountains nach Palm Springs, wo Palmenoasen und Architektur der 1950er und 1960er Jahre zum Verweilen einladen. Weiter geht es in den Joshua Tree Nationalpark, der mit bizarren Felsformationen, den charakteristischen Joshua Trees und Aussichtspunkten wie Keys View beeindruckt.

2 . Tag Kingman (ca. 320 km) Die Fahrt nach Kingman führt durch die weite Mojave-Wüste und bietet typische Wüstenlandschaften. Unterwegs laden kleine Orte wie Twentynine Palms oder Needles zu kurzen Pausen ein, und ein Abstecher zur historischen Route 66 vermittelt das Flair der klassischen US-Strassen. Bei klarer Sicht bieten sich atemberaubende Ausblicke über das Colorado River Valley, bevor man in Kingman ankommt, einem charmanten Städtchen mit Western-Atmosphäre.

3 . Tag Grand Canyon Nationalpark (ca. 280 km) Der Grand Canyon beeindruckt mit seinen schier endlosen Schluchten, steilen Felswänden und farbenprächtigen Gesteinsschichten, die Millionen Jahre Erdgeschichte zeigen. Vom South Rim eröffnen sich spektakuläre Aussichtspunkte wie Mather Point oder Yavapai Observation Station, die tiefe Einblicke in das Colorado River Valley gewähren. Wanderwege, Aussichtspunkte und Panoramastrassen machen den Park zu einem unvergesslichen Erlebnis für Natur- und Fotoliebhaber.

4 . Tag Grand Canyon Nationalpark (ca. 280 km) Der Grand Canyon beeindruckt mit seinen schier endlosen Schluchten, steilen Felswänden und farbenprächtigen Gesteinsschichten, die Millionen Jahre Erdgeschichte zeigen. Vom South Rim eröffnen sich spektakuläre Aussichtspunkte wie Mather Point oder Yavapai Observation Station, die tiefe Einblicke in das Colorado River Valley gewähren. Wanderwege, Aussichtspunkte und Panoramastrassen machen den Park zu einem unvergesslichen Erlebnis für Natur- und Fotoliebhaber.

5 . Tag Page (ca. 220 km) In Page erwarten Reisende zwei spektakuläre Naturwunder: der enge, farbenprächtige Antelope Canyon, dessen Lichtspiele und schmale Schluchten besonders Fotografen begeistern (frühzeitige Reservierung empfohlen), und der ikonische Horseshoe Bend, wo der Colorado River in einer markanten Hufeisen-Kurve durch die Felsen fliesst. Beide Stopps bieten unvergessliche Aussichten und einen intensiven Eindruck der einzigartigen Geologie der Region. Am nahegelegenen Lake Powell kann man eine Bootstour unternehmen oder am Ufer entspannen.

6 . Tag Bryce Canyon Nationalpark (ca. 245 km) Der Bryce Canyon Nationalpark fasziniert mit seinen leuchtend roten Felsnadeln, den sogenannten Hoodoos, und bizarren Felsformationen, die sich in den Tälern wie eine surreale Landschaft auftürmen. Bekannt ist er auch als Dark Sky Park, sodass besonders klare Nächte spektakulare Sternenbeobachtungen ermöglichen. Wanderwege und Aussichtspunkte wie Bryce Point bieten beeindruckende Panoramen über das Amphitheater aus Felsen.

7 . Tag Springdale (ca. 140 km) Der Zion Nationalpark begeistert mit steilen Sandsteinwänden, tiefen Canyons und dem klaren Virgin River, der durch den Park fliesst. Auf dem Fluss werden Rafting- und Kanutouren angeboten. Aber auch Biketouren und Wanderungen durch die traumhaften Landschaften bieten Abwechslung.

8 . Tag Springdale (ca. 140 km) Der Zion Nationalpark begeistert mit steilen Sandsteinwänden, tiefen Canyons und dem klaren Virgin River, der durch den Park fliesst. Auf dem Fluss werden Rafting- und Kanutouren angeboten. Aber auch Biketouren und Wanderungen durch die traumhaften Landschaften bieten Abwechslung.

9 . Tag Las Vegas (ca. 260 km) Bevor Sie Las Vegas erreichen, lohnt sich ein Abstecher zum Valley of Fire, eine spektakuläre Wüstenlandschaft, der vor allem für ihre leuchtend roten Sandsteinformationen bekannt ist, die im Sonnenlicht regelrecht zu glühen scheinen. Zwischen bizarren Felsen, zerklüfteten Canyons und prähistorischen Felszeichnungen eröffnen sich eindrucksvolle Wander- und Fotomöglichkeiten. Anschliessend geht es in die Glitzermetropole Las Vegas mit Kasinos, einzigartigen Hotelresorts, Shows und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsangebot.

10 . Tag Yermo (ca. 235 km) Die Fahrt führt durch die Mojave-Wüste mit ihren weiten, kargen Landschaften. Unterwegs bieten sich Ausblicke auf die umliegenden Berge und die endlosen Wüstenebenen, die das Wechselspiel von Sonne und Schatten besonders eindrucksvoll zeigen. Yermo selbst ist ein kleiner Ort nahe der Ausläufer des Mojave National Preserve.

11 . Tag Three Rivers (ca. 370 km) Three Rivers ist der Ausgangspunkt für die Nationalparks Sequoia und Kings Canyon. Hier erwarten Sie imposante Mammutbäume, darunter der berühmte General Sherman Tree, der grösste lebende Baum der Erde, sowie dichte Wälder, tiefe Schluchten und rauschende Bergbäche. Wanderungen auf gut ausgebauten Trails eröffnen spektakuläre Ausblicke auf das Kings Canyon Valley und die umliegenden Gipfel, während die Parks mit ihrer Mischung aus majestätischen Wäldern und alpinem Gelände zu ausgedehnten Naturerkundungen einladen. Die Kombination aus beeindruckender Höhe, frischer Bergluft und gewaltigen Baumriesen machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

12 . Tag El Portal (ca. 280 km) El Portal befindet sich unweit des Westeingangs zum Yosemite Nationalpark. Der Park begeistert mit seinen ikonischen Granitfelsen wie El Capitan und Half Dome, imposanten Wasserfällen wie Yosemite Falls und Bridalveil Fall sowie weiten Tälern und uralten Wäldern. Wanderwege bieten spektakuläre Ausblicke, während das Tal von Yosemite, Tuolumne Meadows und die High Sierra atemberaubende Naturerlebnisse ermöglichen. Der Park ist ausserdem ein Paradies für Kletterer, Fotografen und Naturliebhaber, die dramatische Landschaften und vielfältige Tierwelt hautnah erleben möchten.

13 . Tag El Portal (ca. 280 km) El Portal befindet sich unweit des Westeingangs zum Yosemite Nationalpark. Der Park begeistert mit seinen ikonischen Granitfelsen wie El Capitan und Half Dome, imposanten Wasserfällen wie Yosemite Falls und Bridalveil Fall sowie weiten Tälern und uralten Wäldern. Wanderwege bieten spektakuläre Ausblicke, während das Tal von Yosemite, Tuolumne Meadows und die High Sierra atemberaubende Naturerlebnisse ermöglichen. Der Park ist ausserdem ein Paradies für Kletterer, Fotografen und Naturliebhaber, die dramatische Landschaften und vielfältige Tierwelt hautnah erleben möchten.

14 . Tag Greenbrae (ca. 335 km) An der Bucht von San Francisco liegt ihr heutiges Etappenziel. Eine Fahrt über die Golden Gate Bridge ist ein besonderes Erlebnis. Entdecken Sie die vielfältigen Quartiere, die Fisherman's Wharf und die Hügel der Stadt mit der Cable Car. Von Larkspur aus lässt sich die abwechslungsreiche Stadt auch per Bus oder Fähre erreichen.

15 . Tag Greenbrae (ca. 335 km) An der Bucht von San Francisco liegt ihr heutiges Etappenziel. Eine Fahrt über die Golden Gate Bridge ist ein besonderes Erlebnis. Entdecken Sie die vielfältigen Quartiere, die Fisherman's Wharf und die Hügel der Stadt mit der Cable Car. Von Larkspur aus lässt sich die abwechslungsreiche Stadt auch per Bus oder Fähre erreichen.

16 . Tag Moss Landing (ca. 185 km) Schöne Strandabschnitte und hübsche Küstenorte wie Santa Cruz erwarten Sie an der Monterey Bay. Der Ort Monterey beeindruckt mit seinem berühmten Monterey Bay Aquarium und der historischen Cannery Row, während die Küstenstrasse spektakuläre Ausblicke auf den Pazifik bietet. Carmel-by-the-Sea, nur wenige Kilometer entfernt, besticht durch charmante Strassen mit Kunstgalerien, gemütliche Cafés und eine idyllische, verträumte Atmosphäre.

17 . Tag Morro Bay (ca. 230 km Die Region um Morro Bay an der zentralen kalifornischen Küste ist geprägt von ihrer spektakulären Küstenlandschaft, dem ruhigen Morro Bay Estuary und dem markanten Morro Rock, einem imposanten Vulkankegel direkt am Strand. Die Gegend bietet malerische Sandstrände, Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung und Outdoor-Aktivitäten wie Kajakfahren oder Wandern entlang der Küste. Kleine Küstenorte mit charmanten Geschäften und Restaurants verleihen der Region eine entspannte, maritime Atmosphäre.

18 . Tag Los Angeles (ca. 570 km) Über Santa Barbara erreichen Sie die Strandviertel Santa Monica und Venice Beach von Los Angeles. Die pulsierende Metropole vereint kulturelle Highlights, erstklassige Museen, lebendige Viertel wie Downtown und Hollywood, sowie eine vielfältige Gastronomie- und Kunstszene. Die Universal Studios Hollywood und die Warner Bros. Studios bieten Unterhaltung und Spass für Gross und Klein.

19 . Tag Rück- oder Weiterreise Heute steht Ihre Rück- oder Weiterreise an.