Das kleine Ninamu Resort liegt in der südwestlichen Ecke des Tikehau Atolls. Zum Flughafen sind es 10 Minuten.

Das ideale Resort für Surfer, Taucher, Fischer, Kite-Surfer, Paddelboarder und alle, die gerne in tropischen Gewässern unterwegs sind. Jeden Tag werden, abhängig vom Wetter, eine Reihe von bezahlten Atoll Ausflügen wie zum Beispiel Schnorcheln mit Mantarochen, Erkundungen der Korallengärten oder die Suche nach Grossfischen am Pass angeboten. Zudem stehen Kajaks, Stand Up Paddle Boards, Schnorchel Ausrüstungen, Sonnenliegen, Strandtücher, ein Billardtisch und WLAN kostenlos zur Verfügung.