Beschreibung

Lage Das Tikehau Pearl Beach Resort liegt im Tuamotu-Archipel. Der Bootstransfer vom Flughafen dauert rund 20 Minuten.

Angebot Das Restaurant, die Bar und der Swimmingpool bieten einen fantastischen Blick auf die Lagune. Mit der kostenlosen Schnorchelausrüstung, den Kajaks und den Ausleger Kanus können die Korallen und eine grosse Fischvielfalt direkt vom Strand aus entdeckt werden. Tischtennis, Badminton, Volleyball, Billard und WLAN bei der Rezeption und im Restaurant sind ebenfalls kostenlos verfügbar. Das Resort verfügt über einen Spa-Bereich und die Rezeption organisiert Tauchausflüge in die Region.