Le Tikehau by Pearl Resort
Tikehau
Beschreibung
Lage
Das Tikehau Pearl Beach Resort liegt im Tuamotu-Archipel. Der Bootstransfer vom Flughafen dauert rund 20 Minuten.
Angebot
Das Restaurant, die Bar und der Swimmingpool bieten einen fantastischen Blick auf die Lagune. Mit der kostenlosen Schnorchelausrüstung, den Kajaks und den Ausleger Kanus können die Korallen und eine grosse Fischvielfalt direkt vom Strand aus entdeckt werden. Tischtennis, Badminton, Volleyball, Billard und WLAN bei der Rezeption und im Restaurant sind ebenfalls kostenlos verfügbar. Das Resort verfügt über einen Spa-Bereich und die Rezeption organisiert Tauchausflüge in die Region.
Zimmer
Alle 37 Bungalows sind im polynesischen Stil gehalten. Während die Beach Bungalows und Overwater Suiten nebst einem Deckenventilator auch über eine Klimaanlage verfügen, sind die anderen Kategorien nur mit einem Deckenventilator ausgestattet. Alle Bungalows verfügen über einen Safe, einen Fernseher, eine Tee-/Kaffeestation und eine eigene kleine Veranda. Die Overwater Bungalows verfügen zudem über eine Glasscheibe im Boden und die Overwater Suiten besitzen einen direkten Zugang zum Meer.
Preis auf Anfrage
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