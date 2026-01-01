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Tahaa, Französisch Polynesien

Taha'a Resorts im Überblick

Ein Südseetraum der Extraklasse

Die zu Französisch-Polynesien zählende Insel Taha'a ist vor allem für ihre üppige Vegetation und ein grandioses Korallenriff bekannt. Ihr Riff teilt sich die Insel mit Raiatea, einem benachbarten Atoll. Seinerzeit war Taha'a eine Art Heldenfriedhof der Polynesier, denn an diesem Ort fanden alle im Kampf gefallenen Stammesangehörigen ihre letzte Ruhe. Heute lebt Taha'a in erster Linie vom Vanille-Anbau, was Sie schon bei Ihrer Ankunft auf der Insel riechen können. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, die Sie gerne beraten und Ihnen Ihre ganz persönliche Reise nach Taha'a zusammenstellen.

Hotel Le Taha’a by Pearl ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Taha'a
Das Hotel Le Taha'a Island Resort & Spa ist eines der luxuriösesten Resorts in ganz Französisch Polynesien. Es...

Taha'a 

Ein paradiesischer Ort mit vielen Möglichkeiten

Auch ist Taha'a dank ihres Korallenriffs ein sehr beliebtes Tauchrevier. Schöne Hotels und viele weitere Sportarten wie Tennis, Wasserski und Paddeln machen die Insel zu einem Traumziel für Sie, wenn Sie aktiv sein und sich gleichzeitig nachhaltig entspannen möchten.

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