Taha'a Resorts im Überblick
Ein Südseetraum der Extraklasse
Hotel Le Taha’a by Pearl Resort
Preis auf Anfrage
Taha'a
Das Hotel Le Taha'a Island Resort & Spa ist eines der luxuriösesten Resorts in ganz Französisch Polynesien. Es...
Taha'a
Ein paradiesischer Ort mit vielen Möglichkeiten
Auch ist Taha'a dank ihres Korallenriffs ein sehr beliebtes Tauchrevier. Schöne Hotels und viele weitere Sportarten wie Tennis, Wasserski und Paddeln machen die Insel zu einem Traumziel für Sie, wenn Sie aktiv sein und sich gleichzeitig nachhaltig entspannen möchten.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen